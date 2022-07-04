Спорт
Казахстан провел консультации с УЕФА

Консультации с УЕФА

В штаб-квартире УЕФА в г. Ньон (Швейцария) состоялись рабочие встречи делегации Казахстанской федерации футбола с европейскими коллегами. Наши специалисты проводили рабочие консультации с руководителями различных департаментов на предмет дальнейшего тесного сотрудничества по всем направлениям развития футбола. По итогам данных переговоров состоялась встреча президентов двух организаций – Александера Чеферина и Адлета Барменкулова.

В частности, уже в ноябре текущего года в рамках программ UEFA Assist и UEFA Academy в Казахстане будет организован образовательный семинар STEP для казахстанских специалистов с привлечением ведущих экспертов УЕФА и соседних государств. В 2023-м в Казахстане впервые будет организовано обучение в рамках образовательного проекта CFM.

Также в рамках программы HatTrick представителям УЕФА был представлен подготовленный казахстанской стороной проект по развитию массового футбола в Казахстане, включающий в том числе развитие и улучшение инфраструктуры, ориентированной на массовый футбол.

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