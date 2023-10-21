Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина

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По итогам января–августа текущего года в РК произвели 3,4 млн тонн бензина — на 5,4% больше, чем годом ранее, сообщает Energyprom.kz.

В региональном разрезе больше всего бензина традиционно выпустили в Шымкенте: 1,3 млн тонн, минус 8,2% за год. В тройку регионов-лидеров также вошли Атырауская (1,2 млн тонн, плюс 30,4%) и Павлодарская (980,4 тыс. тонн, плюс 0,6%) области.

В целом за весь 2022 год производство бензина в стране составляло 5 млн тонн — на 3,1% больше, чем за 2021-й.

В сентябре текущего года цены на бензин выросли на 13,4% в годовой динамике. В том числе АИ-98 подорожал на 11,7%, АИ-92 — на 12,8%, АИ-95/АИ-96 — на 16,8%.

Средняя цена литра бензина АИ-92 составила 203 тг, АИ-95/АИ-96 — 249 тг, АИ-98 — 261 тг.

В региональном разрезе сильнее всего по кошелькам граждан ударили цены на бензин в Алматы: плюс 15% к сентябрю прошлого года. В тройке антилидеров также оказались Алматинская и Карагандинская области: плюс 14,4% и плюс 14,3% соответственно.

Предпосылок для удорожания бензина, за исключением возможного роста цен в Российской Федерации, нет, сообщает zakon.kz. В настоящее время спрос и потребление в Казахстане сбалансированы, сформирован необходимый резерв нефтепродуктов: по дизельному топливу — на срок около одного месяца, по бензину АИ-92 и АИ-95 — также на уровне 25 дней. С учётом производства этих видов нефтепродуктов дефицита не ожидается.

На 13 октября текущего года самый дешёвый бензин в мире можно было купить в Египте: 0,32 долл. США за литр. Далее расположились такие страны, как Алжир (0,32 долл. США) и Кувейт (0,34 долл. США).

Казахстан по дешевизне бензина оказался на пятой строчке с ценой в 0,46 долл. США за литр. Среди стран СНГ в РК самый дешёвый бензин. Чуть ниже, на седьмом месте, расположилась Россия: 0,53 долл. США.

В Азербайджане цена литра бензина составила 0,62 долл. США, в Беларуси — 0,75 долл. США, в Узбекистане — 0,89 долл. США, в Армении — 1,2 долл. США, в Украине* — 1,44 долл. США.

Самым дорогим бензин был в Гонконге (2,88 долл. США), Финляндии (2,23 долл. США) и Греции (2,14 долл. США).

* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.