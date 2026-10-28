Казахстан расширяет возможности отечественного бизнеса на рынке ЕАЭС

Курултай
Дана Аменова
корреспондент

Новый документ предусматривает 30 поправок.

Фото: пресс-служба Минторговли

Курултай принял в двух чтениях закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли 

По данным ведомства, документ направлен на устранение барьеров во взаимной торговле, совершенствование правового регулирования и создание благоприятных условий для предпринимателей стран ЕАЭС.

«Протокол предусматривает 30 поправок, касающихся внутреннего рынка, государственных закупок, технического регулирования, торговли услугами, конкуренции, электроэнергетики и транспорта. Одним из важных изменений стало взаимное признание банковских гарантий при участии в государственных закупках стран ЕАЭС. Эта норма внесена по инициативе Казахстана и позволит отечественным предпринимателям участвовать в закупках других государств Союза, используя гарантии казахстанских банков. Ранее для этого требовалось получать гарантии банков соответствующих стран», – сказано в информации.

Кроме того, уточняются полномочия Евразийской экономической комиссии по выявлению и устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Также совершенствуются отдельные механизмы технического регулирования, конкуренции и функционирования общего рынка электроэнергии.

Принятые изменения направлены на упрощение торговых процедур, повышение прозрачности и расширение возможностей для бизнеса в рамках ЕАЭС.

Отметим, что по итогам 2025 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 30,9 млрд долларов США, в том числе экспорт казахстанских товаров -10,1 млрд долларов США.

#рынок #бизнес #ЕАЭС #Минторговли

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