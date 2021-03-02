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Казахстан рассматривает Кыргызстан в качестве братского государства – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком составе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Двусторонним переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском дворце "Акорда". После того как прозвучали государственные гимны двух стран, начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт президентам Казахстана и Кыргызстана. Главы государств совершили обход Почетного караула, затем в "Восточном зале" резиденции состоялась встреча в узком составе.

Приветствуя Садыра Жапарова, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его первого государственного визита в нашу страну в качестве Президента Кыргызстана.

"Мы расцениваем данный шаг как проявление уважения к Казахстану. Ваш визит имеет большое значение. Мы надеемся на то, что он придаст значительный импульс дальнейшему развитию отношений между двумя странами. Программа Вашего визита весьма содержательна. Сегодня мы обменяемся мнениями по самым актуальным вопросам сотрудничества. Уверен, что достигнутые нами договоренности будут служить во благо интересов наших народов", – сказал Глава государства.



Отметив традиционную дружеские отношения между казахским и кыргызским народами, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Кыргызстан не только как союзника, но и в качестве братского государства.

"Мы высоко ценим эту традицию. Наша задача заключается в том, чтобы продолжить эту традицию, укрепить ее. Полагаю, что наши сегодняшние переговоры станут плодотворными", – заявил Глава государства.



В свою очередь Президент Кыргызстана выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом, отметив близость двух народов. Садыр Жапаров привел отрывок из поэмы выдающего казахского поэта Жубана Молдагалиева, в котором символически отражена близость казахского и кыргызского народов.

"Я казах, но кыргыз мне родня. И судьба нас связала одна. Может статься, одна черноокая мать ломоть хлеба нам в детстве делила двоим", – процитировал лидер Кыргызстана.

В ходе встречи лидеры Казахстана и Кыргызстана рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего стратегического партнерства. В частности, обсуждались ключевые аспекты политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического, водно-энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, совместные усилия по борьбе с коронавирусом, а также взаимодействие по линии Евразийской интеграции и многосторонних структур.








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