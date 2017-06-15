Президент Казахстан ратифицировал документы о возврате незаконных мигрантов в Кыргызстан

Президент РК подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии", передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Данное соглашение предусматривает процедуру выявления и возвращения лиц, незаконно въехавших на территорию стран, либо въехавших законно, но оставшихся после истечения срока действия визы или вида на жительство. Ратификация соглашения будет противодействовать нелегальной миграции в соответствии с международным правом, а также облегчит их транзит.



Положения соглашения и протокола также регулируют механизмы выявления, упорядоченного и безопасного транзита возвращаемых лиц, содержат перечень документов, необходимых для осуществления запроса о реадмиссии, транзите или проведении собеседования, определяют условия и порядок передачи лиц с сопровождением.



Соглашение и протокол были совершены в Астане 17 октября 2016 года.



Также Елбасы подписал Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", направленный на приведение действующих конституционных законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию, и Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира", направленный на совершенствование законодательства в области охраны, защиты, воспроизводства и использования растительного и животного мира.

