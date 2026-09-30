Казахстан ратифицировал Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях

Курултай
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Курултай на заседании ратифицировал Конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях 2001 года, что позволит расширить международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью и ускорить обмен электронными доказательствами с иностранными государствами, сообщает Kazpravda.kz 

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Как отмечается в заключении к документу, Конвенция, принятая в 2001 году, стала первым международным договором, направленным на борьбу с преступлениями в сфере информационных технологий. 19 апреля 2023 года Казахстан получил приглашение присоединиться к документу. Срок действия приглашения составляет пять лет с момента его принятия.

Документ предусматривает механизмы международной правовой помощи, включая экстрадицию, обмен информацией и проведение совместных следственных действий. Это позволит усилить возможности Казахстана по раскрытию и расследованию трансграничных киберпреступлений.

Основными целями Конвенции являются противодействие преступлениям против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем, сетей и данных, а также злоупотреблениям такими системами и данными.

Кроме того, документ предусматривает предоставление компетентным органам полномочий для эффективного выявления и расследования компьютерных преступлений, их судебного преследования на национальном и международном уровнях, а также формирования механизмов оперативного и надежного международного сотрудничества.

Как отмечается в заключении комитета, ратификация Конвенции создаст правовые основы для повышения эффективности противодействия киберпреступности, оперативного обмена электронными доказательствами и информацией с зарубежными государствами.

Ожидается также совершенствование национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами, в том числе приведение уголовного и уголовно-процессуального законодательства Казахстана в соответствие с положениями Конвенции.

В заключении отмечается, что положения документа не противоречат Конституции и законам Казахстана, гарантирующим соблюдение прав и свобод человека.

Согласно подпунктам 1) и 2) статьи 11 Закона «О международных договорах Республики Казахстан», Конвенция подлежит ратификации, поскольку затрагивает права и свободы человека и гражданина, а также устанавливает иные правила, чем предусмотренные законодательством Казахстана.

#Казахстан #Европа #конвенция #компьютер

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