Казахстан ратифицировал меморандум с Турцией о содействии при учениях спецназа
Глава государства подписал Закон РК "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об оказании поддержки принимающей стороны при проведении учений подразделениями специального назначения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Согласно положениям меморандума при проведении учений принимающая сторона оказывает содействие в развертывании подразделений направляющей стороны в определенных районах и местностях.
Также меморандум разъясняет стандарты, типы, уровни и методы оказания поддержки, которые предоставляются принимающей стороной для направляющей стороны во время проведения учения.
Принятие закона не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета, а также не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.