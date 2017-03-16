Политика
Казахстан ратифицировал меморандум с Турцией о содействии при учениях спецназа
Глава государства подписал Закон РК "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об оказании поддержки принимающей стороны при проведении учений подразделениями специального назначения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Согласно положениям меморандума при проведении учений принимающая сторона оказывает содействие в развертывании подразделений направляющей стороны в определенных районах и местностях.

Также меморандум разъясняет стандарты, типы, уровни и методы оказания поддержки, которые предоставляются принимающей стороной для направляющей стороны во время проведения учения.

Принятие закона не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета, а также не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

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