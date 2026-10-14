Казахстан ратифицировал поправки в договор СНГ о межгосударственном розыске

Протокол был подписан 8 октября 2024 года в Москве на заседании Совета глав государств СНГ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Основное изменение касается порядка обмена информацией между компетентными органами стран Содружества. Документ предусматривает перевод такого обмена в электронный формат. Это позволит повысить оперативность и эффективность совместных мер по установлению и задержанию скрывающихся от уголовного преследования, а также проведению межгосударственного розыска.

Обновленный механизм должен обеспечить более быстрое взаимодействие правоохранительных органов государств – участников СНГ при обмене необходимой информацией о разыскиваемых.

Протокол подлежал ратификации в Казахстане, поскольку в соответствии с подпунктами 1 и 2 статьи 11 Закона «О международных договорах Республики Казахстан» он непосредственно затрагивает права человека и гражданина, а также устанавливает иные правила, чем предусмотренные законами Республики Казахстан.

Текст закона публикуется в печати.

#розыск #СНГ #ратификация #договор

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