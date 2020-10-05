Казахстан ратифицировал поправки в рамках применения Кыргызстаном Договора о ЕАЭС
Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе, передает Kazpravda.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Как отмечается в заключении к документу, Протоколом предлагается продлить для Кыргызской Республики срок модернизации пунктов пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза в соответствии с требованиями международных договоров, регулирующих таможенные правоотношения, а также актов, составляющих право Евразийского экономического союза, до 72 месяцев с даты вступления Протокола в силу.