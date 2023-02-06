Казахстан ратифицировал поправки в соглашения об обращении медизделий в рамках ЕАЭС

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года» № 191-VII ЗРК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Также главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года» № 192-VII ЗРК.

Тексты законов публикуются в печати.

Законы позволят медицинским изделиям, имеющим бессрочные регистрационные удостоверения, выданные по национальной процедуре, осуществлять свободное обращение на территории Казахстана, без необходимости повторной регистрации в рамках ЕАЭС.