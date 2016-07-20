Казахстан ратифицировал протокол о присоединении Армении к правилам обращения медизделий в ЕАЭС

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации протокола о присоединении Республики Армения к соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Соглашением устанавливаются единые принципы и правила обращения на территории государств – членов ЕАЭС медицинских изделий, соответствующих требованиям системы менеджмента качества медизделий.
После прохождения процедуры регистрации по единым правилам, в основу которых взяты принципы и подходы Европейского союза, медизделия будут поступать в свободное обращение на территории ЕАЭС. При этом будут соблюдаться требования национального законодательства по применению государственного языка при маркировке препарата, инструкции по медицинскому применению, по осуществлению государственного контроля и надзора за обращением.