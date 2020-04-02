Казахстан ратифицировал протокол о присоединении Армении к соглашению о введении единых форм паспорта транспортного средства

Политика
Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года". Об этом сообщили в пресс-службе Президента РК, передает Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении к законопроекту, Протоколом Республика Армения присоединяется к Соглашению и берет на себя обязательства по введению системы электронных паспортов.
Соглашение способствует созданию условий для применения единых форм паспорта, в том числе электронных, выдаваемых на произведенные и подлежащие регистрации на территориях государств ЕАЭС транспортные средства и другие виды техники.
Текст закона публикуется в печати.
Как отмечается в заключении к законопроекту, Протоколом Республика Армения присоединяется к Соглашению и берет на себя обязательства по введению системы электронных паспортов.
Соглашение способствует созданию условий для применения единых форм паспорта, в том числе электронных, выдаваемых на произведенные и подлежащие регистрации на территориях государств ЕАЭС транспортные средства и другие виды техники.
Текст закона публикуется в печати.