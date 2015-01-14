Казахстан ратифицировал соглашение о защите секретной информации в СНГ Президент 775

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о защите секретной информации в рамках Содружества Независимых Государств", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Согласно документу стороны принимают все необходимые меры для обеспечения защиты секретной информации. В частности, участники-подписанты соглашения не должны изменять степень секретности полученных данных и гриф секретности на ее носителях без письменного разрешения передавшей ее стороны, использовать секретную информацию, полученную от стороны, исключительно в целях и на условиях, предусмотренных при ее передаче. Не передавать данные без предварительного письменного согласия передавшей ее стороне.



Учитывая степень важности предмета соглашения для сторон-участников, в нем также регламентированы меры защиты секретной информации, в частности процедуры копирования, тиражирования, уничтожения и вопросы передачи секретной информации.



Данное соглашение является открытым для любого государства - участника Содружества Независимых Государств.

