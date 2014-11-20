Казахстан ратифицировал соглашение с КНР об эксплуатации гидроузла "Достык" Президент 620

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об управлении и эксплуатации совместного объединенного гидроузла "Достык" на реке Хоргос", сообщает пресс-служба Акорды.



В целом, целью соглашения является регулирование вопросов совместного управления и эксплуатации объединенного гидроузла "Достык", равноправного распределения водных ресурсов реки Хоргос.



Гидроузел является общей собственностью двух государств, владеющих равными долями, границей раздела является линия стыковки, проходящая по оси сооружения, а также включающая в себя плотину с подводящими и отводящими руслами. Согласно закону будет создана казахстанско-китайская совместная служба по эксплуатации гидроузла на реке Хоргос.



"Управление водным режимом и забором воды из реки осуществляется в онлайн-режиме единой автоматизированной программой, то есть учет забора воды и действия эксплуатационного персонала на китайской стороне патрулируют визуальные и телеметрические диспетчеры на казахстанской стороне и наоборот. В соответствии с нормативной численностью эксплуатационный персонал казахстанской части гидроузла составляет 15 человек", – отметил министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, представляя ранее проект закона в Парламенте.



Основным назначением гидроузла является гарантированный водозабор и равное деление водоресурсов трансграничной реки Хоргос.



В 2014 году на содержание казахстанской части эксплуатационной службы из республиканского бюджета предусмотрены средства в размере 50 млн тенге.