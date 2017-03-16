Казахстан ратифицировал соглашение с Польшей о реадмиссии лиц

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Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о реадмиссии лиц", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Документ предусматривает процедуры выявления и возвращения лиц, которые нарушили условия въезда или пребывания на территории государств.
Ратификация соглашения позволит противодействовать нелегальной миграции, облегчить прием и транзит лиц, находящихся на территории государств в соответствии с норами международного права.