Казахстан ратифицировал статьи соглашения АБИИ

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Статей Соглашения Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций", передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Основным направлением деятельности АБИИ является содействие экономическому развитию и расширению сотрудничества в Азии путем инвестирования в инфраструктуру и производственные сектора.
В соответствии с Соглашением, подписанным в Пекине 29 июня 2015 года, Казахстан войдет в число государств – учредителей АБИИ. Доля Казахстана в капитале банка составит $729,3 млн, или 0,7293 %. По этому показателю наша страна займет 17-е место среди 37 региональных учредителей АБИИ. Выделение средств, необходимых для оплаты ежегодных членских взносов в сумме 5 396,45 млн тенге, одобрено 8 августа 2015 года на заседании Республиканской бюджетной комиссии.