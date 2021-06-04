Казахстан решил отказаться от закупки вакцины AstraZenecа

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Казахстан прекратил переговоры насчет поставок вакцины AstraZenecа от коронавируса. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
"По AstraZenecа переговоры прекращены, поскольку слишком много негатива вокруг вакцины. По Pfizer постоянно переговоры ведутся, но графиков поставки нет. По ней требования тоже выставляются определенные", – сказал Искалиев.
Отметим, ранее глава ТОО "СК-Фармация" рассказал
, когда казахстанцы смогут привиться китайской вакциной CoronaVac.