Казахстан решительно осуждает серию терактов в Париже – МИД
Меруерт Нургазинова
Казахстан решительно осуждает серию терактов в Париже и заявляет о неприемлемости терроризма во всех его проявлениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
"Мы выражаем самые глубокие соболезнования французскому народу, семьям и близким погибших в связи с гибелью большого количества ни в чем не повинных людей и желаем восстановления и выздоровления пострадавшим", – говорится в официальном сообщении.
Кроме того, Казахстан заявляет о поддержке усилий всего международного сообщества в рамках ООН в борьбе с метастазами терроризма и экстремизма и убежден, что только путем объединения усилий всего человечества можно победить это зло.
По информации ведомства, одним из путей достижения этой цели могло бы стать учреждение глобальной антитеррористической сети под эгидой ООН.