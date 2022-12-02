Казахстан резко нарастил производство гречки

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Объём производства гречневой крупы в Казахстане с начала года вырос почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.

«11 казахстанских предприятий выпустили около 30 тыс. тонн гречки. При этом средний ежегодный объём потребления этой крупы составляет 29,1 тыс. тонн. Таким образом, за неполный год отечественные производители уже смогли полностью обеспечить внутренний рынок гречневой крупой. Основными производителями гречихи являются Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Костанайская области», - рассказали в Министерстве сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что импорт гречки в этом году снизился на 80% и составил всего 600 тонн.

«Для сравнения с января по сентябрь 2021 года в страну завезено около 3 тыс. тонн гречневой крупы», - констатировали представители аграрного ведомства.

Отметим, что не так давно отдельные предприниматели воспользовались ажиотажным спросом, и, по данным чиновников, необоснованно завышали цены на различные продукты, в числе которых и гречка.