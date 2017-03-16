​Казахстан – Россия: четверть века партнерства суверенных государств

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Михаил Бочарников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан

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Для понимания основы современных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации неплохо вернуться назад за 25-летний порог, в период накануне превращения Казахстана и России в суверенные государства. Практика совместного существования союзных республик в СССР была насыщена многообразными формами переплетения интересов и общности развития – в политической, гуманитарной и, разумеется, экономической областях. В сфере внешней политики Советского Союза никаких разночтений не было, она проводилась единым центром – как в сегодняшнем Европейском союзе. Во внутренней же политике к концу 1980-х – началу 1990-х годов накопились противоречия, связанные прежде всего с негибкостью правящей партии и догматизмом оберегавшейся ею идеологии.

Впечатляли достижения Казахстана на конец 80-х годов в гуманитарной сфере. Республика имела сплошную грамотность населения, в ней действовали 56 высших и 260 средних специальных учебных заведений, всеми видами обучения было охвачено почти 7 млн человек. Имели мес­то глубокое взаимопроникновение национальных культур и их выход на широкий простор общего государства. Непосредственными примерами этого в российско-казахстанском контексте были теснейшие контакты интеллигенции обеих рес­публик и их творческих союзов и академий наук, единство системы образования. В культурном плане нельзя не отметить мировое признание через публикацию на русском языке произведений таких великих казахских авторов, как Абай, Мухтар Ауэзов, Ильяс Есенберлин и других. Наблюдался расцвет театров Казахстана и киностудии «Казахфильм».

Особенно яркая картина складывалась в сфере экономики. Как показывают экспертные оценки, за годы своего развития в составе народно-хозяйственного комплекса СССР Казахстан стал важнейшим экономическим регионом. Если до революции 1917 года в промышленности Казахстана насчитывалось 15 отраслей, то в середине 30-х годов – около 30, а к концу 80-х – свыше 230, в том чис­ле 65 отраслей машиностроения и металлообработки.

С освоением 25 млн га целинных земель, заложивших основу сегодняшних зерновых урожаев РК, объем промышленного производства вырос в 8,9 раза, сельского хозяйства – в 6,2 раза, строительства– почти в 8 раз. На начало 1990 года Казахстан превратился в одну из основных баз цветной металлургии и угольной промышленности бывшего Советского Союза, крупнейший регион производства и экспорта товарного зерна.

Реализация записанного в Конституцию СССР для союзных рес­публик права на самоопределение, вплоть до отделения, воплотилась в 1991 году в возникновение на месте бывшего Советского Союза новых независимых государств. В этих условиях огромную положительную роль сыграли именно традиционные экономические связи и государственная мудрость Лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, поставившего экономику впереди политики.

Уже 17 августа 1991 года президенты Казахстана и России на встрече в Алматы приняли совместное заявление «О едином экономическом пространстве», предложив выработать концепцию экономического соглашения всех бывших союзных республик. Этот шаг проложил дорогу к принятию в декабре того же года Алматинской декларации главами 11 государств, объявившей о прекращении существования СССР и образовании нового Содружества Независимых Государств.

22 октября 1992 года – с момента подписания Протокола об обмене полномочными представителями РФ и РК – началась история взаимоотношений России и Казахстана как дружественных суверенных государств. Эти связи выдержали испытание временем и на современном этапе служат ярким примером стратегического партнерства.

За этот период создана проч­ная нормативно-правовая база, охватывающая практически все области сотрудничества двух государств. Среди них необходимо выделить такие основополагаю­щие документы, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаим­ной помощи (25 мая 1992 года), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (6 июля 1998 года), Договор о добрососедстве и союз­ничестве в XXI веке (11 ноября 2013 года). Заключено порядка 300 меморандумов и соглашений, унифицированы национальные законодательства в различных сферах деятельности. Успешно реализуются План совместных действий на 2016–2018 годы, Программа долгосрочного экономического сотрудничества до 2020 года, а также Программа и План мероприя­тий развития межрегионального и приграничного сотрудничества на 2012–2017 годы.

Россия и Казахстан успешно осуществляют взаимодействие в рамках участия в ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и СВМДА. Обладая серьезным авторитетом в мире, наши страны способны вносить решающий вклад в обеспечение безопасности не только в евразийском регионе, но и в более широком масштабе. Близость в оценке многих аспектов международной обстановки, объединение усилий для борьбы с терроризмом и экст­ремизмом, ориентир на тесное сотрудничество и этику диалога в разрешении конфликтных ситуаций – таковы принципиальные основы общих действий России и Казахстана во внешнеполитической сфере.

Стратегическому уровню парт­нерства России и Казахстана способствуют политическое доверие и традиционно дружественные отношения между руководством обеих стран. Свой первый зарубежный визит после президентских выборов, состоявшихся 26 апреля 2015 года, Президент РК Нурсултан­ Назарбаев совершил именно в Российскую Федерацию, приняв участие в неформальном саммите СНГ, очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и торжественных мероприятиях на Красной площади, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В целом за 2015-й – начало 2017 года главы России и Казахстана провели более 20 встреч как в рамках официальных визитов, так и «на полях» международных мероприя­тий. Высоко оценивая заслуги ­Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии российско-казахстанского сотрудничества и его личный вклад в продвижение интеграционных процессов на евразийском прост­ранстве, Владимир Путин наградил Президента Казахстана орденом Александра Невского.

Особые отношения лидеров двух государств стали мощным импульсом к более тесному взаи­модействию на всех уровнях. В рамках заседания Евразийского межправительственного совета и Совета Евразийской экономической комиссии проходят встречи глав правительств и первых зам­председателей правительств РФ и РК. Высоким уровнем взаимодействия отличается сотрудничество внешнеполитических служб России и Казахстана. В минувшем году между странами был подписан очередной План межмидовских консультаций на 2017–2018 годы.

Активно развиваются контакты по парламентской линии. В мае прошлого года Астану посетила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, а в декабре состоялся первый официальный зарубежный визит председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина в Казахстан. Продолжается работа Межпарламентской комиссии по сотрудничеству «Россия – Казахстан», заседания которой прошли в минувшем году в Астане в мае и в Санкт-Петербурге в ноябре.

С 1997 года эффективно функ­цио­нирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству (МПК), в рамках которой организованы подкомиссии по транспорту, межрегиональному, приграничному, инвестиционному, банковскому, военно-техническому сотрудничеству, в сферах науки и новых технологий, а также топливно-энергетического комплекса и промышленности. 18-е заседание МПК прошло в Москве в феврале 2016 года.

Россия и Казахстан являются активными участниками евразийского интеграционного процесса, инициированного Президентом Нурсултаном Назарбаевым в ходе выступления в МГУ им. М. Ломоносова в 1994 году. Пройдя стадии ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого экономического прост­ранства, данная идея успешно воплотилась в подписание 29 мая 2014 года в Астане Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), вступившего в силу 1 января 2015 года. Последующие интеграционные шаги – расширение ЕАЭС за счет Армении и Кыргызстана, контакты с меж­дународными организациями и многочисленными государствами, проявляющими интерес к работе союза, – свидетельствуют о его жизнеспособности и хороших перспективах развития.

Сегодня Российская Федерация занимает первое место среди основных страновых торговых парт­неров Казахстана, удерживая 20-процентную долю в общем объе­ме товарооборота республики. В свою очередь Казахстан остается вторым внешнеторговым партнером России среди стран СНГ. Между тем вынуждены признать, что, к сожалению, не все идет так гладко, как хотелось бы. Так уж совпало, что на 2015–2016 годы пришелся пик мирового экономического кризиса, в связи с чем товарооборот между Россией и Казахстаном сократился и составляет сегодня порядка 12,6 млрд долларов. Ключевыми факторами, которые повлияли на падение стоимостных объемов торговли между нашими странами, стали в первую очередь снижение мировых цен на нефть и энергоресурсы и связанное с этим замедление роста российской и казахстанской экономик. Сокращение взаимного товарооборота было также обусловлено резким повышением стоимости доллара в результате значительного падения курса национальных валют и, как следствие, снижением покупательской способности населения и бизнеса.

Несмотря на некоторый спад в торгово-экономических связях, инвестиционное сотрудничество между РФ и РК демонстрирует очень хорошие результаты. Объем накопленных с 1991 года российских инвестиций в Казахстан превышает 10 млрд долларов, а казахстанских в Россию – 3 млрд долларов. С удовлетворением отмечаем неослабевающий интерес казахстанского бизнеса развивать взаимодействие с российскими партнерами. В прошлом году количество действующих в РК совместных предприятий с российским участием увеличилось на 20% и достигло порядка 7 тыс. Продолжают реализовываться совместные инвестиционные проекты (сегодня их уже 93) на сумму свыше 20 млрд долларов в различных областях экономики, в частности в энергетической и транспортной сферах, горно-металлургическом комплексе, машиностроении, судостроении, химической промышленности, сельском хозяйстве и других секторах.

На территории РК успешно функ­ционирует более 20 крупнейших российских компаний, в том числе акционерные общества «АвтоВАЗ», «ВымпелКом» («Билайн»), «Газпром», «ИНТЕР РАО ЕЭС», «Лукойл», «Росатом», «Русал». Расширяется взаимодействие в финансовой сфере: ведущие российские банки («Сбербанк», «Альфа-Банк», «ВТБ Банк», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк») имеют свои дочерние структуры в Казахстане.

Снятию финансовых барьеров и расширению инвестиционного сотрудничества призван способст­вовать Евразийский банк развития, соглашение об учреждении которого подписано Россией и Казахстаном в Астане в январе 2006 года. Головной офис банка размещен в Алматы.

Особо активный и масштабный характер носит взаимодействие в отраслях топливно-энергетического комплекса. Реализуются совместные проекты по освоению углеводородных ресурсов северного Каспия, активно развивается транзит казахстанской нефти на экспорт через территорию России, осуществляются закупка и маркетинг казахстанского природного газа для поставок на рынки треть­их стран. К 2025 году предполагается создать единый рынок углеводородов в рамках Евразийского экономического сою­за, что позволит странам быть более конкурентоспособными на мировых рынках в области нефти, газа и нефтепродуктов.

Продолжается совместная работа по раскрытию огромного потенциала в области электроэнергетики. С 2000 года энергосистемы России и Казахстана работают в режиме осуществления взаимных поставок электроэнергии и угля. В 2005 году достигнута договоренность о разработке Прог­раммы создания общего рынка электрической энергии России и Казахстана. Ведется работа по созданию в рамках ЕАЭС общего электроэнергетического рынка к 2019 году, что позволит осуществить запланированный переход на скоординированную энергетическую политику к 2025 году.

Осуществляется сотрудничество в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс Байконур. С целью сохранения и расширения потенциала работы космодрома была создана российско-казах­станская межправительственная комиссия (МПК) по комплексу Байконур, пятое заседание которой пройдет в апреле нынешнего года в Кызылорде. В декабре 2016 года в Санкт-Петербурге по итогам встречи Президента России Владимира Путина с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым была утверждена Концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе Байконур и подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между РФ и РК о статусе Байконура от 23 декабря 1995 года. В феврале текущего года сопредседатели МПК по Байконуру обсудили в Москве вопросы исполнения «Дорожной карты по реализации проекта «Байтерек» на 2016–2025 гг.», в рамках которого планируется модернизация наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур.

В рамках двустороннего парт­нерства в научно-технологической и инновационной сферах между российской госкорпорацией «Рос­атом», Министерством энергетики Казахстана и АО «НАК «Казатомпром» в октябре 2016 года подписан Меморандум о взаимопонимании и расширении стратегического сотрудничества в области ядерно-топливного цикла.

Эффективной признана реализация проектов в уранодобывающей отрасли. В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казах­стан о создании Международного центра по обогащению урана от 10 мая 2007 года на территории России создан и функционирует такой центр.

В июне 2015 года подписано Соглашение с Российской Федерацией о транзите низкообогащенного урана (НОУ) для Банка НОУ МАГАТЭ,­ расположенного на территории Республики Казахстан.

Поддерживаются совместные проекты по наращиванию транс­портно-логистического потенциа­ла. В настоящее время в рамках ЕАЭС готовится к утверждению программа по основным направлениям скоординированной и согласованной транспортной политики, нацеленная на поэтапную либерализацию, формирование единого транспортного пространства и общего рынка логистических услуг. Это станет важнейшим этапом в транспортной интеграции государств – членов ЕАЭС.

Россия и Казахстан имеют достаточное количество провозных емкостей на авиационном рынке. Между нашими странами выполняется 152 регулярных рейса в неделю по 29 направлениям. Ведется целенаправленная работа по расширению числа операторов, количества рейсов, а также по формированию новых транспортных коридоров.

Крепнет взаимодействие в облас­ти совместного использования и охраны трансграничных водных объектов. В октябре 2015 года в рамках государственного визита Владимира Путина в Астану был одобрен Протокол к межправительственному Соглашению России и Казахстана о разграничении дна северной час­ти Каспийского моря, а в октябре 2016 года подписано Соглашение между правительствами РФ и РК по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

Новые горизонты открывает сотрудничество в сфере науки и новых технологий. В соответствии с планом мероприятий ведется работа по проекту формирования российско-казахстанского фонда нанотехнологий.

Все более перспективным становится сотрудничество России и Казахстана в сфере туризма: в 2015 году регионы РК посетили 3 млн россиян, что позволило рес­публике занять четвертое место по популярности для выездного туризма среди российских граждан.

Развитию российско-казах­станских отношений способствует межрегиональное и приграничное сотрудничество, роль которого возрастает. В минувшем году Казахстан принял более 20 официальных делегаций из соседних областей Российской Федерации. Проведено порядка 40 мероприя­тий в формате Дней российских регионов и бизнес-миссий. Между субъектами нашей страны и областями Республики Казахстан заключен большой перечень соглашений в области торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. На межрегиональную и приграничную торговлю приходится порядка 70% двустороннего российско-казахстанского товарооборота.

Традиционным стало проведение ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств, последний из которых прошел в Астане в октябре прошлого года и был посвящен развитию транспортно-логистического потенциала на евразийском пространстве. Открывая форум, Президент РК Нурсултан Назарбаев объективно отметил, что Россия и Казахстан должны использовать особенности своих обширных территорий и географического положения, превратив их в конкурентные преимущества. В этом направлении, по утверждению казахстанского Лидера, наши страны являются стратегическими партнерами, а не конкурентами.

Высокий уровень двустороннего партнерства сохраняется и между деловыми кругами двух стран: в 2016 году в регионах РК было проведено 58 бизнес-миссий из России. В сентябре минувшего года в столице нашей страны успешно прошли Дни Астаны, в рамках которых при участии мэра Москвы Сергея Собянина и акима Астаны Асета Исекешева состоялся Форум делового сотрудничества России и Казахстана.

Проводится целенаправленная работа по созданию и укреплению институциональных механизмов практического взаимодействия бизнес-структур двух стран. Так, в мае прошлого года в Астане открылось представительство Российского экспортного центра, которое уже сегодня представляет отечественным экспортерам всестороннюю поддержку по выводу товаров и услуг на казахстанский рынок. В Новосибирске в свою очередь функционирует представительство АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest», оказывающее целевое содействие казахстанским производителям в выходе на рынок России.

Россия и Казахстан – два близких и давних соседа. Наши страны объе­динены не только географической близостью, но также исторической и культурной общностью. «Живым мостом» между государствами, несомненно, являются диас­поры: российская в Казахстане и казахстанская в России. Сближает нас и общность языка: в Казахстане русский язык по Конституции официально упот­ребляется наравне с казахским.

Большой потенциал имеет российско-казахстанское партнерство в области образования и науки. В Казахстане сохраняется высокий авторитет российской высшей школы: шесть ведущих университетов России имеют свои филиа­лы в городах республики. Растет стремление казахстанских выпускников обучаться в нашей стране. В 2016/;17 учебном году на обучение за счет средств федерального бюджета России было принято 452 человека из числа граждан РК. В нынешнем году получено максимальное количество заявлений от кандидатов, изъявивших желание получить российское образование на бесплатной основе: участие в конкурсе приняли 2 200 казах­станцев. Всего в российских вузах, в том числе на территории Казах­стана, обучается в настоящее время почти 67 тыс. граждан РК.

Считаем важным дальнейшее расширение направлений двустороннего научного взаимодействия. В связи с этим отмечаем позитивную динамику установления контактов по линии ведущих научно-образовательных учреждений России и Казахстана. В декабре прошлого года подписано Соглашение о сотрудничестве между Московским государственным университетом им. М. Ломоносова и Международным научным комп­лексом «Астана».

Благодаря скоординированным действиям России и Казахстана планомерно развиваются связи в культурно-гуманитарной сфере. Доказала свою востребованность Программа сотрудничества между Минкультуры нашей страны и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан на 2014–2016 годы. Программа предусматривает расширение контактов между творческими союзами, театрами, музеями, в области литературной и переводческой деятельности, кинематографии, народного творчества, в библиотечном деле. В сентябре минувшего года в Москве стороны приняли решение о продлении сроков реализации программы на 2017–2019 годы. А в феврале текущего года министр культуры России Владимир Мединский и министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы подписали в Астане План совместных действий по реализации указанной программы. В рамках визита министра культуры России в столицу Казахстана в Астане с большим успехом прошли Дни российского кино, нацеленные на укрепление отношений наших стран в области кинематографа.

Нельзя не упомянуть и ту деятельность, которую осуществляют в Казахстане представители российской культуры, популяризирую­щие лучшие образцы традицион­ного современного искусства. Запоминающимися, на мой взгляд, стали концерт Симфонического оркестра Санкт-Петербургского Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева, выступившего в столице Казахстана в рамках XIV Московского пасхального фес­тиваля, а также гастроли Санкт-Петербургского академического театра балета Б. Эйфмана, впервые представившего на сцене театра Astana Opera балет «Евгений Онегин». С большим радушием казахстанцы принимали артистов Мос­ковского Губернского театра под руководством художественного руководителя Сергея Безрукова, Центрального академического театра Российской армии, труппы Новосибирского театра оперы и балеты, Якутского академического театра им. П. Ойунского и многих других.

Летом нынешнего года в Астане откроется Всемирная выставка EXPO 2017, в рамках которой ожидается проведение Дней России, а также Москвы, Пензенской облас­ти и ряда других регионов нашей страны. Планируются организация выставки Эрмитажа, гастроли Мариинского и Михайловского теат­ров Санкт-Петербурга, ведутся переговоры о приезде в Астану Московского художественного теат­ра им. А. Чехова. Также в Казахстане должен пройти юношеский конкурс им. П. Чайковского по фортепиано, скрипке и виолончели.

Таким образом, двусторонние взаимоотношения России и Казахстана весьма обширны и разнообразны. Сегодня перед дружественными государствами стоят общие задачи – диверсификация экономики, внедрение инновацион­ных технологий, привлечение иностранных инвестиций, эффективное использование географического положения, а также построение сильного интеграционного объединения. Поэтому, подводя итог, мы можем с полным основанием быть оптимистами: российско-казахстанские отношения ждет хорошее будущее.

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