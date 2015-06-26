Казахстан – Россия: добрососедство и партнерство в ХХI веке Свежий выпуск 1577 Аркен УТЕНОВ, заведующий сектором Центра внешней политики Администрации Президента РК

Основой прочного добрососедского и близкого сотрудничества служат исторические, культурные, геоэкономические и геополитические факторы, которые естественным образом вывели отношения двух стран на столь высокий уровень.

Во-первых, это историческая общность и культурная близость. Долгое время Казахстан и Россия находились в составе единого государства, что привело к взаимопроникновению культур и интенсивным миграционным процессам.

Во-вторых, это экономическая общность. Исторически сложившие­ся близкие хозяйственно-экономические отношения, территориальное разделение труда и взаимосвязанная инфраструктура в составе СССР сохраняют тесную связь экономик двух стран даже в современных условиях.

В-третьих, это географическая общность. Казахстан и Россия имеют самую протяженную сухопутную границу в мире: 7 областей Казахстана граничат и имеют торгово-экономические отношения с 12 регионами России. Экспорт данных областей занимает 50% всего казахстанского экспорта в Россию.

По территории обоих государств протекают реки Иртыш, Ишим, Тобол, Урал, что предопределяет взаим­ную заинтересованность в их эффективном использовании.

В-четвертых, это естественный экономический прагматизм Казахстана. Россия – крупнейший торговый парт­нер Казахстана. Территории России и Казахстана представляют взаимный интерес в качестве транспортных коридоров.

В-пятых, стратегическому уровню партнерства между двумя странами способствуют политическое доверие и традиционно дружественные отношения между руководством двух стран. Ведущая роль в постоянном наращивании темпов двустороннего сотрудничества принадлежит главам государств, которые, к примеру, только в 2014 году провели 10 встреч.

За 25 лет сотрудничества Казахстан и Россия совместно прошли через многие трудности государственного становления, преодолели различные экономические кризисы и выстроили модель развития, присущую только нашим странам.

И сегодня перед Казахстаном и Россией стоят следующие общие задачи – диверсификация экономики и внедрение инновационной составляю­щей, привлечение инвестиций, эффективное использование географического положения, а также построе­ние сильного интеграционного объединения.

Развивающееся казахстанско-российское сотрудничество активно способствует решению этих задач. За два десятилетия тесного взаимодействия создана объемная правовая база двусторонних отношений, содержащая свыше 300 договоров и соглашений в различных областях.

Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1992 года и Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке 2013 года.

Приняты и реализуются Программа долгосрочного экономического сотрудничества между правительствами РК и РФ до 2020 года, Программа межрегионального и приграничного сотрудничества на 2012–2017 годы и План совместных действий РК и РФ на 2013–2015 годы.

Успешно действует ежегодный форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств, который в текущем году проведет свое 12-е по счету заседание. На каждом форуме обсуждаются самые ак­туальные вопросы двустороннего партнерства.

В результате созданных правовых и институциональных основ казахстанско-российские отношения успешно диверсифицированы по широкому комплексу направлений и сфер взаи­модействия.

Так, Россия традиционно является крупнейшим торговым партнером Казахстана. По итогам 2013–2014 годов средний объем взаимного товарооборота составляет 21 млрд долларов.

Динамично развивается сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса, в частности, в области разведки, добычи, транспортировки казахстанских углеводородов на мировой рынок. Российские компании участвуют в разработке крупнейших казахстанских месторождений углеводородного сырья. Достигнуты договоренности об оформлении прав недропользования трансграничных месторождений.

В электроэнергетической отрасли продолжается работа по реализации совместного проекта по строительству 3-го энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 и рассматривается вопрос о строительстве 4-го энергоблока.

Разработана программа казахстанско-российского сотрудничества в области науки и новых технологий. При участии «Казына Капитал Менеджмент» и «Роснано» создан совместный фонд нанотехнологий объе­мом 100 млн долларов.

Развивается взаимодействие в области освоения космоса и совместного использования комплекса «Байконур». В 2013 году в Москве подписана Дорожная карта по совместному использованию комплекса «Байконур» на 2014–2016 годы, предусматривающая поэтапный переход от арендных отношений к совместному использованию космодрома.

Промышленная кооперация становится одним из важнейших направлений экономического партнерства двух стран. Главами РК и РФ ставится задача по созданию новых коопера­ционных производственных цепочек в рамках индустриализации и экономической интеграции.

В контексте промышленной кооперации реализуется совместный проект компаний ОАО «АвтоВАЗ», НК «СПК Ертіс» и «Азия Авто» по созданию в Восточном Казахстане автосборочного производства полного цикла (Lada Granta и Lada Kalina). В целом по сегодняшний день уже реа­лизованы 10 крупных совместных инвестиционных проектов на сумму 1 млрд долларов, в стадии реализации – три и в перспективе – столько же.

Осуществляется совместная деятельность по развитию транзитно-транспортного потенциала в части реализации проектов транспортных коридоров: Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, Запад – Восток и других.

В целом казахстанско-российские отношения характеризуются развитой организационной структурой, строятся на прочной нормативно-правовой базе, отличаются глубиной, динамизмом и высоким уровнем доверия.

Благодаря такому тесному сотрудничеству между Казахстаном и Россией на просторах СНГ появилось новое интеграционное объединение, которое ознаменует собой новый формат отношений.

Так, идея евразийской интеграции, озвученная ­Нурсултаном ­Назарбаевым еще в далеком 1994 году, сегодня приобретает четкие очертания. В начале 2015 года был запущен Евразийский экономический союз, который направлен на углубление экономических отношений и создание единого рынка на основе принципа равенства, учета интересов всех его членов и экономического прагматизма.

Вместе с началом полноценного функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пополнился и состав государств – его членов. К Казахстану, России и Беларуси присоединились Армения и Кыргызстан. Сегодня объем общего рынка стран ЕАЭС составляет 2,2 трлн долларов, емкость рынка – 175,7 млн человек.

По всему миру растет интерес к данному экономическому объединению. Ряд государств и организаций выступают с предложением об установлении торгово-экономических отношений.

С помощью ЕАЭС казахстанско-российское сотрудничество выходит на новый качественный уровень согласно требованиям времени и открывает широкие перспективы для экономического развития с созданием дополнительных конкурентных преимуществ.

Дальнейшее развитие казахстанско-российских отношений на основе ЕАЭС позволит нам достойно вписаться в глобальную экономику и сис­тему торговли.