Казахстан с Турцией будут развивать транспортно-транзитный потенциал РК – Назарбаев

Президент
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Жания Уранкаева
Казахстан и Турция будут совместно развивать траспортно-транзитный потенциал Казахстана. Об этом в ходе брифинга в Акорде заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Во время пресс-конференции по итогам заседаний главы Казахстана и Турции выступили перед представителями СМИ. 

"Как вы знаете, Турция является одним из самых близких и надежных политических и экономических партнеров Казахстана. Тесные связи между двумя странами развиваются интенсивно. Часто проводятся встречи на высоком уровне. Мы с господином Эрдоганом в течение года неоднократно встречаемся, и это доказывает, что сотрудничество двух стран на высоком уровне", – сказал Назарбаев. 

Глава РК отметил, что в этом году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между двумя странами.

"16 декабря 1991 года в 4 вечера мы объявили Независимость нашей страны, и в течение часа Президент Турции позвонил мне и объявил, что братский турецкий народ поддерживает наше решение, и наше сотрудничество нашло продолжение в течение четверти века", – напомнил историю развития взаимоотношений казахстанский Лидер.  

По словам Нурсултана Назарбаева, сейчас отношения двух стран стабильно развиваются в духе дружбы, братства и конструктивной связи.

"По всем вопросам между нашими странами есть взаимопонимание и доверие. Мы создали совет по стратегическому партнерству на высоком уровне. А также достигли договоренностей по торгово-экономическим и инвестиционным отношениям. В Казахстане успешно функционируют более 1 600 предприятий с участием турецкого капитала, в Казахстане турецкие предприниматели выполнили подрядные работы на сумму более 20 миллиардов долларов", – продолжил Елбасы. 

Также президенты обсудили вопросы создания индустриальных зон между Казахстаном и Турцией. 

"Проект "Новая синергия" охватывает 26 инвестиционных проектов на сумму более 900 миллиардов долларов, и между нашими странами для использования в полной мере торгово-экономического потенциала мы договорились о рассмотрении возможности в сфере пищевой, текстильной, горной промышленности, строительстве и электронике, и межправительственная экономическая комиссия рассмотрит эти вопросы.
Казахстан и Турция являются странами, которые издревле соединяли Великий Шелковый путь, и на сегодня наши страны продолжают традицию соединения Востока и Запада. Всем известно, что Турция является важной транзитной страной с развитой инфраструктурой. С учетом этого я пригласил турецкую сторону совместно развивать транспортно-транзитный потенциал Казахстана", – заключил глава РК. 

Напомним, в Астану с трехдневным официальным визитом прибыл глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках своего визита Тайип Эрдоган также примет участие в первом саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям 10–11 сентября в Астане.


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