Казахстан — самая щедрая страна региона по уровню социальной поддержки — экономист

Казахстан по ключевым направлениям социальной поддержки граждан находится среди лидеров не только Центральной Азии, но и более широкого круга сопоставимых стран. К такому выводу пришел экономист Айдархан Кусаинов, сопоставив размеры выплат по инвалидности, рождению и уходу за детьми, а также поддержку многодетных семей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, сравнивать системы социальной защиты важно не по одной отдельной выплате, а сразу по нескольким направлениям.

«Посмотрел социальное обеспечение в стране. По ключевым параметрам и направлениям социальной поддержки мы действительно одни из самых щедрых в регионе, причем даже если брать его в расширенном понимании», — отмечает экономист.

Казахстан выделяется уровнем поддержки людей с инвалидностью. Одним из направлений сравнения стали государственные пособия по инвалидности. В Казахстане в 2026 году размер государственного социального пособия при инвалидности вследствие общего заболевания составляет 111 873 тенге для I группы, 89 498 тенге — для II группы и 61 022 тенге — для III группы. Для граждан, участвовавших в системе обязательного социального страхования, дополнительно может назначаться выплата из Государственного фонда социального страхования.

По расчетам Кусаинова, при сопоставлении с рядом соседних и близких по экономическим параметрам государств Казахстан находится среди стран с наиболее высокими размерами такой поддержки.

«По большинству сопоставляемых категорий выше показатели только в Беларуси. Это достаточно наглядно показывает уровень обязательств, которые государство берет на себя в этой сфере», — отмечает он.

Выплаты при рождении ребенка заметно выше, чем во многих соседних странах. Еще более заметна разница при сравнении поддержки семей при рождении детей.

В Казахстане в 2026 году единовременное пособие составляет 164 350 тенге при рождении первого, второго или третьего ребенка и 272 475 тенге — при рождении четвертого и последующих детей.

По подсчетам Кусаинова, в пересчете на тенге сопоставимая выплата составляет около 149 тыс. тенге в России, порядка 28–30 тыс. тенге в Таджикистане и Узбекистане, около 21,5 тыс. тенге в Кыргызстане и порядка 158 тыс. тенге в Азербайджане.

При этом Беларусь выделяется более высокими размерами единовременной выплаты: действующая система привязывает ее к бюджету прожиточного минимума — 10 БПМ на первого ребенка и 14 БПМ на второго и последующих. По мнению экономиста, такое сравнение позволяет увидеть масштаб государственной поддержки семьи в Казахстане.

Поддержка не заканчивается после рождения ребенка. Кусаинов обращает внимание, что единовременная выплата — только один элемент системы. Для неработающих родителей в Казахстане предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В 2026 году его размер составляет от 24 912 до 38 493 тенге в месяц в зависимости от очередности рождения ребенка.

Для работающих родителей действует отдельный страховой механизм: социальная выплата из ГФСС составляет 40% среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние два года.

«То есть у нас действует не одна универсальная выплата, а сразу несколько механизмов. Государственная поддержка дополняется системой социального страхования для работающих граждан», — подчеркивает Кусаинов.

Казахстан особенно выделяется поддержкой многодетных семей. Отдельно экономист обращает внимание на систему поддержки многодетных семей. Сегодня пособие в Казахстане назначается независимо от доходов семьи. В 2026 году семья с четырьмя детьми получает 69 330 тенге ежемесячно, с пятью — 86 673 тенге, с шестью — 104 017 тенге, с семью — 121 360 тенге. Для семей с восемью и более детьми предусмотрено по 17 300 тенге на каждого ребенка.

По словам Кусаинова, в ряде соседних государств аналогичные меры либо имеют преимущественно адресный характер и зависят от уровня доходов семьи, либо значительно уступают Казахстану по размеру. Именно этот пример, считает эксперт, особенно хорошо показывает специфику казахстанской социальной модели: длительное время само наличие определенного социального статуса являлось достаточным основанием для получения государственной поддержки вне зависимости от материального положения семьи.

По мнению Кусаинова, многие социальные меры со временем начали восприниматься обществом как нечто само собой разумеющееся. Однако международные сравнения позволяют посмотреть на систему иначе.

«Когда складываешь все направления вместе — выплаты по инвалидности, рождению и уходу за ребенком, многодетным семьям, — становится видно, что Казахстан действительно серьезно поддерживает своих граждан. По многим направлениям наша социальная система щедрее, чем в соседних и сопоставимых странах», — отмечает экономист.

По его мнению, это важный контекст и для сегодняшней дискуссии о дальнейшем совершенствовании социальной политики.

Широкий объем социальной поддержки уже создан и сохраняется. Следующий вопрос заключается в том, насколько эффективно распределяется этот значительный ресурс и действительно ли во всех случаях одинаковая государственная помощь необходима семьям с принципиально разным уровнем доходов и благосостояния.