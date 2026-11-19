Об этом Глава государства заявил на III Форуме стратегических партнеров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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По словам Президента, мы приступили к построению Справедливого Казахстана, в котором всем предоставляются равные возможности, высоко ценятся честный труд и ответственность. Мы дали старт общенациональному движению «Таза Қазақстан». Благодаря этому в обществе начала утверждаться новая этика, меняется мышление и поведение наших граждан.

«Мы как созидательная и устремленная к новаторству нация встали на путь глубокого обновления. Главным событием в ходе наших реформ стало принятие Конституции. Наши соотечественники сделали свой выбор на общенациональном референдуме. Во вступившем в силу Основном законе нашли четкое отражение устремления нашей страны и видение ее будущего», - сказал Глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, суверенитет и независимость Казахстана, территориальная целостность нашей страны, законные права и свободы граждан признаны основополагающими ценностями государства. Утверждение в обществе Закона и Порядка, укрепление общенационального единства и повышение благосостояния народа закреплены в качестве незыблемых принципов. Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено в качестве стратегического направления деятельности государства.

«Конституция открыла путь к новому, решающему этапу масштабных преобразований. В нашей стране кардинально обновилась система государственного управления. На смену двухпалатному Парламенту пришел однопалатный Курултай, который уже приступил к законотворческой деятельности. Образован новый государственный орган – Аппарат Совета Безопасности. К работе приступил высший консультативный орган – Қазақстан Халық Кеңесі», - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, кардинальная трансформация охватывает все сферы жизни общества. Казахстанцы уже ощутили на себе положительные результаты реформ. Отличительной чертой казахстанских реформ является их железная внутренняя логика.