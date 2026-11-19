Об этом Глава государства заявил на III Форуме стратегических партнеров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По словам Президента, мы приступили к построению Справедливого Казахстана, в котором всем предоставляются равные возможности, высоко ценятся честный труд и ответственность. Мы дали старт общенациональному движению «Таза Қазақстан». Благодаря этому в обществе начала утверждаться новая этика, меняется мышление и поведение наших граждан.
«Мы как созидательная и устремленная к новаторству нация встали на путь глубокого обновления. Главным событием в ходе наших реформ стало принятие Конституции. Наши соотечественники сделали свой выбор на общенациональном референдуме. Во вступившем в силу Основном законе нашли четкое отражение устремления нашей страны и видение ее будущего», - сказал Глава государства.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, суверенитет и независимость Казахстана, территориальная целостность нашей страны, законные права и свободы граждан признаны основополагающими ценностями государства. Утверждение в обществе Закона и Порядка, укрепление общенационального единства и повышение благосостояния народа закреплены в качестве незыблемых принципов. Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено в качестве стратегического направления деятельности государства.
«Конституция открыла путь к новому, решающему этапу масштабных преобразований. В нашей стране кардинально обновилась система государственного управления. На смену двухпалатному Парламенту пришел однопалатный Курултай, который уже приступил к законотворческой деятельности. Образован новый государственный орган – Аппарат Совета Безопасности. К работе приступил высший консультативный орган – Қазақстан Халық Кеңесі», - подчеркнул Глава государства.
По словам Президента, кардинальная трансформация охватывает все сферы жизни общества. Казахстанцы уже ощутили на себе положительные результаты реформ. Отличительной чертой казахстанских реформ является их железная внутренняя логика.
«Реформы осуществляются по заранее разработанному плану, с соблюдением четкой последовательности и преемственности. В ходе масштабных преобразований недопустим поверхностный подход, который противоречит самой сути перемен. Таким образом, благодаря глубоким реформам Казахстан вступил в новую эпоху исторического роста и подъема», - отметил Президент.