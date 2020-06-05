Казахстан сэкономил более 4 млрд тенге из-за переноса Олимпиады в Токио

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
4,3 млрд тенге сэкономил Казахстан из-за переноса Олимпийских игр в Токио. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В связи с пандемией были изменены расписания крупных спортивных мероприятий, отменилась Олимпиада, которая должна была пройти в конце июля – начале августа. Были скорректированы расписания международных турниров, а также подготовки спортсменов к ним. Из-за переноса Олимпиады на 2021 год в этом полугодии было сэкономлено 4,3 млрд тенге. Сумма оптимизирована и возвращена в госбюджет", – сказала Раимкулова.
Напомним, XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.
На Олимпиаде планировалось разыграть 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В программу Токио-2020 вошло пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг.