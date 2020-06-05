Казахстан сэкономил более 4 млрд тенге из-за переноса Олимпиады в Токио

Общество
2249
Айдана Демесинова
Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
4,3 млрд тенге сэкономил Казахстан из-за переноса Олимпийских игр в Токио. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"В связи с пандемией были изменены расписания крупных спортивных мероприятий, отменилась Олимпиада, которая должна была пройти в конце июля – начале августа. Были скорректированы расписания международных турниров, а также подготовки спортсменов к ним. Из-за переноса Олимпиады на 2021 год в этом полугодии было сэкономлено 4,3 млрд тенге. Сумма оптимизирована и возвращена в госбюджет", – сказала Раимкулова.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

На Олимпиаде планировалось разыграть 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В программу Токио-2020 вошло пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Популярное

Все
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Сборная Казахстана по артистическому плаванию выиграла «золото» на Кубке мира
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Такой бизнес нам не нужен
Дорожную развязку построили на… частном участке
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Закон Республики Казахстан
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Дорожную развязку построили на… частном участке
Такой бизнес нам не нужен
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]