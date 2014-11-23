Казахстан снял запрет на реализацию российских пива и водки – Роспотребнадзор

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Казахстан снял запрет на реализацию российских пива и водки, сообщает ТАСС
со ссылкой на информацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) по итогам двусторонних российско-казахстанских консультаций.
"Результатом совместной работы стало решение о продолжении беспрепятственной реализации на территории Казахстана российской продукции", – говорится в сообщении.
Комитет Казахстана по защите прав потребителей 18 ноября ввел запрет
на реализацию российской водки торговых марок "Талка", "Империя", "Дикий гусь", "Зеленая марка "Ржаная", "Русский гарант качества", "Рублевка", "Посольская".
Комитет также ограничил реализацию на территории республики российских пивных напитков Miller Genuine Draft, Hoegaarden White и пива Grolsch Premium Lager, Brahma, Pilsner Urguell, "Жигули барное", "бархатное", "Жигулевское оригинальное", Bud, Lowenbrau Original. Казахстанское ведомство ввело запрет из-за несоответствия этой продукции требованиям пищевой безопасности. Однако в комитете затруднились пояснить, какое именно нарушение было обнаружено.