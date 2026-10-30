Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна

Это один из наиболее высоких показателей за последние 15 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам уборочной кампании 2026 года в Казахстане собрано 24,3 млн тонн зерна. Это один из наиболее высоких показателей за последние 15 лет. Более высокий валовой сбор за указанный период был зафиксирован лишь в двух предыдущих рекордных годах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По предварительным данным, около 72% мягкой пшеницы, поступившей на элеваторы, соответствует третьему классу. В 48% исследованных проб содержание клейковины превышает 28%. В Акмолинской области доля пшеницы третьего класса достигает 90%, а пшеницы категории Hi-Pro — 70%.

Положительная динамика сохраняется и в экспортном направлении. За два последних маркетинговых года Казахстан экспортировал 15,5 млн и 16 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте соответственно. Это рекордные показатели за годы независимости. По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», с сентября по 19 октября 2026 года экспорт зерна составил 1,657 млн тонн, увеличившись на 9%.