Казахстан согласился с присоединением Армении к единым правилам о лекарствах в ЕАЭС
Президент подписал закон "О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года", передает Kazpravda.kz.
Протокол о соглашении ранее был подписан странами – участницами ЕАЭС в Москве 2 декабря 2015 года. Он предполагает присоединение Армении к указанному соглашению.
Само соглашением предусматривает введение единых фармакопейных требований, то есть требований к качеству лекарственных средств, предназначенных для обращения в рамках союза, установление единых правил проведения клинических испытаний лекарственных средств. Документ регламентирует регистрацию и экспертизу лекарственных средств, которые также будут осуществляться в рамках единых правил, в которых предусматривается введение запрета регистрации под одним торговым наименованием лекарственных средств, имеющих различный качественный состав.
Также данное Соглашение предусматривает создание Единой информационной системы, взаимодействие фармацевтических инспекторов, внедрение единых правил фармацевтического надзора.
Как ранее отмечала министр здравоохранения и социального развития, ратификация протокола будет способствовать увеличению фармпроизводителей и дистрибьюторов лекарственных средств, что, в свою очередь, отразится на снижении цен на препараты.
Кроме этого, соглашение даст возможность отечественным производителям лекарств выйти на рынок Евразийского экономического союза. Пока таким правом пользуются 11 из 52 фармпроизводителей из РК.