Казахстан сохранил инвестиционный рейтинг Moody’s

Экономика
Дана Аменова
корреспондент

Оценка осталась на уровне «Baa1»

Фото: пресс-служба МНЭ

Подтверждение рейтинга отражает сильную фискальную позицию Казахстана, которая поддерживается низким уровнем государственного долга, высокой способностью обслуживания долга и накопленными валютными активами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики. 

По данным ведомства, это все обеспечивает гибкость экономической политики и существенный запас прочности для смягчения последствий внешних экономических шоков.

Агентство отмечает, что несмотря на снижение добычи нефти, экономика Казахстана продолжает расти за счет значительного вклада в рост ВВП обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта и других ненефтяных секторов.

Продолжающиеся инвестиции в цифровую, транспортную и энергетическую инфраструктуру будут в дальнейшем поддерживать среднесрочный экономический рост, углубляя сложность экономики. По оценке Агентства, несырьевые сектора останутся основными драйверами роста.

По мнению Moody’s, налоговые реформы будут способствовать укреплению фискальной устойчивости за счет расширения ненефтяной доходной базы бюджета.

В целом, дальнейшая диверсификация экономики в совокупности с налоговой реформой, инвестициями в цифровую, транспортную и энергетическую инфраструктуру улучшают фискальные перспективы и возможности для дальнейшего экономического роста.

#экономика #рейтинг #инвестиции #МНЭ #Moody’s

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