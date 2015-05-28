Казахстан совместно с Россией и Беларусью планируют создать группировку наноспутников

Фото с сайта itar-tass.com
Ученые Казахстана, Беларуси и России обсудят в Самаре на симпозиуме RusNanoSat-2015 возможность создания совместной группировки наноспутников трех стран, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
"Беларусь, Казахстан и Россия вполне могли бы реализовать собственный проект группировки наноспутников, пусть и не такой масштабный, как у Евросоюза, но способный решить достаточно нетривиальные задачи. Это будет обсуждаться на предстоящем симпозиуме", – приводит пресс-служба Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ) слова заведующего межвузовской кафедрой космических исследований СГАУ профессора Игоря Белоконова.
По его словам, сейчас в мире происходит стремительный переход к созданию группировок наноспутников. Примером является проект PlanetLab, представляющий группировку наноспутников, используемую учеными для тестирования новых сетевых сервисов или создания прообраза будущего космического Интернета.
"На Западе сейчас начинает реализовываться проект вывода на орбиту группировки из 100 наноспутников для создания Сети вокруг Земли, которая позволит любому человеку через мобильное приложение получить снимок нужного района земной поверхности. Подобные спутники сейчас активно запускаются при помощи манипулятора с японского сегмента МКС", – рассказал Белоконов.
Наноспутники также могут одновременно проводить однотипные измерения в разных точках околоземного пространства – только так можно изучать геофизические поля. Одним или несколькими большими спутниками сделать такие измерения практически невозможно. Наноспутники также могут собирать информацию с удаленных терминалов – морских буев, которые используются метеорологами, с датчиков нефте-, газо- и продуктопроводов.
Первый российский симпозиум по наноспутникам RusNanoSat 2015 пройдет в СГАУ со 2 по 4 июня. Специалисты обсудят новые миссии и проекты применения как отдельных наноспутников, так и целых орбитальных группировок подобных аппаратов. В симпозиуме примут активное участие ученые из институтов РАН – Института космических исследований, Института прикладной физики, прикладной механики, а также из университетов США, Италии, Казахстана, Беларуси. В программу симпозиума включено 44 доклада, в том числе от головного научного института Роскосмоса – ЦНИИМАШ и Самарского ракетно-космического центра "Прогресс", – говорится в сообщении.