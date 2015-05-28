Казахстан совместно с Россией и Беларусью планируют создать группировку наноспутников

Технологии
968
Фото с сайта itar-tass.com
Ученые Казахстана, Беларуси и России обсудят в Самаре на симпозиуме RusNanoSat-2015 возможность создания совместной группировки наноспутников трех стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Беларусь, Казахстан и Россия вполне могли бы реализовать собственный проект группировки наноспутников, пусть и не такой масштабный, как у Евросоюза, но способный решить достаточно нетривиальные задачи. Это будет обсуждаться на предстоящем симпозиуме", – приводит пресс-служба Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ) слова заведующего межвузовской кафедрой космических исследований СГАУ профессора Игоря Белоконова.

По его словам, сейчас в мире происходит стремительный переход к созданию группировок наноспутников. Примером является проект PlanetLab, представляющий группировку наноспутников, используемую учеными для тестирования новых сетевых сервисов или создания прообраза будущего космического Интернета.

"На Западе сейчас начинает реализовываться проект вывода на орбиту группировки из 100 наноспутников для создания Сети вокруг Земли, которая позволит любому человеку через мобильное приложение получить снимок нужного района земной поверхности. Подобные спутники сейчас активно запускаются при помощи манипулятора с японского сегмента МКС", – рассказал Белоконов.

Наноспутники также могут одновременно проводить однотипные измерения в разных точках околоземного пространства – только так можно изучать геофизические поля. Одним или несколькими большими спутниками сделать такие измерения практически невозможно. Наноспутники также могут собирать информацию с удаленных терминалов – морских буев, которые используются метеорологами, с датчиков нефте-, газо- и продуктопроводов.

Первый российский симпозиум по наноспутникам RusNanoSat 2015 пройдет в СГАУ со 2 по 4 июня. Специалисты обсудят новые миссии и проекты применения как отдельных наноспутников, так и целых орбитальных группировок подобных аппаратов. В симпозиуме примут активное участие ученые из институтов РАН – Института космических исследований, Института прикладной физики, прикладной механики, а также из университетов США, Италии, Казахстана, Беларуси. В программу симпозиума включено 44 доклада, в том числе от головного научного института Роскосмоса – ЦНИИМАШ и Самарского ракетно-космического центра "Прогресс", – говорится в сообщении.

Популярное

Все
Неожиданная победа
Дорога особой опасности
Чем пахнет?
Застройка нелегальная
Теоретические шансы
Обидно, досадно...
Недобросовестные подрядчики и черепашьи госзакупки
Михаил Дауенов – Человек с большой буквы
Хотели как лучше...
Антикор расследует дело о хищениях в сфере образования Туркестанской области
Более 150 молодых жителей Атырауской области получили льготные микрокредиты
Отечественные атомщики формируют тренд
Фристайл под кюй «Адай»
Ее жизнь словно сюжет художественного фильма
О спорт, ты – мир!
Против вандализма и насилия
Пропавшая подростком казахстанка нашлась через 18 лет
То ли блогер, то ли жулье
Хранители истории
В очередях и те, кого уж нет
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Из ничего и будет ничего
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Журналисты в законе
Чтобы завтра не стало поздно и совестно
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Не дожил до скачек: породистого скакуна пустили на "согым" воры в Карагандинской области
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
Статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом представил Минздрав
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
В режиме ожидания
"Не понимают!": полиция встревожена итогами опросов студентов о наркотиках
Вовремя остановить тирана
Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы…
Уроки воспитания для дебоширов
Как с 2024 года платить налоги сдающим квартиры в аренду
Работники АПК просят ускорить процедуры субсидирования
Бывший налоговик возрождает обанкротившееся хозяйство в сельской глубинке
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

Биткоин достиг максимума за полтора года
Основатель inDrive получил казахское гражданство
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Отечественные электромобили первыми получили жамбылские пол…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]