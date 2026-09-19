Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев

Об этом Глава государства заявил в ходе выступления перед участниками акции «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz

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Президент считает, что страна шагает в ногу с прогрессивными тенденциями.

«Строительство Справедливого, Безопасного, Передового и Чистого Казахстана – священный долг каждого из нас. Мы все должны неустанно трудиться в этом направлении. Иных путей к процветанию нашей священной Родины нет. Все мы должны проявлять справедливость, добросовестность, ответственность», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, иногда необдуманные слова могут нанести гораздо больший ущерб, чем определенные действия.

«Ни в коем случае нельзя забывать об этом. Никогда не забывайте об интересах нашей страны, заботьтесь о благополучии Казахстана. У нас нет другой Родины. Если в нашей стране будет стабильность, то и в каждом доме, каждой семье будут царить гармония и достаток. Сильный и могущественный Казахстан нужен, прежде всего, нам самим», – отметил он.

Вместе с тем Президент обратился к участникам республиканской акции.

«Вы все молодые. Правильно делаете, что занимаетесь волонтерской деятельностью. Я всегда поддерживал волонтеров, в том числе когда работал в ООН. В 2020 году мы провели Год волонтера, затем, выступая в ООН, я предложил учредить Международный год добровольцев. И эта инициатива была поддержана практически всеми государствами. Более того, мы стали одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство на высшем юридическом уровне – в Конституции. Поздравляю всех людей доброй воли и в нашей стране, и за рубежом!», - сказал Глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, по его инициативе в ООН на основе общенациональной кампании «Таза Қазақстан» было предложено учредить Международный день озеленения планеты. И эту инициативу поддержали практически все члены Генеральной Ассамблеи ООН.

«Все это говорит о том, что Казахстан шагает в ногу с прогрессивными тенденциями, проявляет ответственность за мирную жизнь на Земле и сообразно своим возможностям вносит вклад в это благородное дело», – добавил он.

В завершение своей речи Президент подытожил, что будущее их страны находится в руках таких образованных, активных, прогрессивных и целеустремленных молодых людей, и пожелал волонтерам светлого пути, благополучия и успехов.