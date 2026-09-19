Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил в ходе выступления перед участниками акции «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

Президент считает, что страна шагает в ногу с прогрессивными тенденциями.

«Строительство Справедливого, Безопасного, Передового и Чистого Казахстана – священный долг каждого из нас. Мы все должны неустанно трудиться в этом направлении. Иных путей к процветанию нашей священной Родины нет. Все мы должны проявлять справедливость, добросовестность, ответственность», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, иногда необдуманные слова могут нанести гораздо больший ущерб, чем определенные действия.

«Ни в коем случае нельзя забывать об этом. Никогда не забывайте об интересах нашей страны, заботьтесь о благополучии Казахстана. У нас нет другой Родины. Если в нашей стране будет стабильность, то и в каждом доме, каждой семье будут царить гармония и достаток. Сильный и могущественный Казахстан нужен, прежде всего, нам самим», – отметил он.  

Вместе с тем Президент обратился к участникам республиканской акции.

«Вы все молодые. Правильно делаете, что занимаетесь волонтерской деятельностью. Я всегда поддерживал волонтеров, в том числе когда работал в ООН. В 2020 году мы провели Год волонтера, затем, выступая в ООН, я предложил учредить Международный год добровольцев. И эта инициатива была поддержана практически всеми государствами. Более того, мы стали одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство на высшем юридическом уровне – в Конституции. Поздравляю всех людей доброй воли и в нашей стране, и за рубежом!», - сказал Глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, по его инициативе в ООН на основе общенациональной кампании «Таза Қазақстан» было предложено учредить Международный день озеленения планеты. И эту инициативу поддержали практически все члены Генеральной Ассамблеи ООН.

«Все это говорит о том, что Казахстан шагает в ногу с прогрессивными тенденциями, проявляет ответственность за мирную жизнь на Земле и сообразно своим возможностям вносит вклад в это благородное дело», – добавил он.

В завершение своей речи Президент подытожил, что будущее их страны находится в руках таких образованных, активных, прогрессивных и целеустремленных молодых людей, и пожелал волонтерам светлого пути, благополучия и успехов.

 

#Токаев #акция #Акорда #волонтерство #«Таза Қазақстан»

Популярное

Все
Утвержден План основных мероприятий
Неотъемлемая часть национального характера
Комплексная перезагрузка инвестиционной политики
От икринки до филе
Вопросы взаимодействия Курултая и Халық Кеңесі обсудили в Астане
Чтоб не лили воду налево
Шахматная олимпиада в Самарканде
Есть практический результат!
KNUS в глобальной сети МОК
Первые результаты Азиады-2026
По схеме «оживления двойников»
Тупик или точка развития?..
Форум в Караганде объединил 15 тысяч молодых людей
Нет карьерам-невидимкам!
Вывезено больше тонны отходов
Миграция как драйвер экономики
Важна надежность, а не только объемы ремонта
Школьная форма: стандарты и правила
Лучше гор могут быть только горы
Главный капитал – идеи
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Время белых полей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Выросла морковь среди хлебов
Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с блогером в Астане
Свадебный кортеж в стиле 90-х: той закончился штрафами для водителей
ВИА снова в тренде
Связь на трассах Казахстана улучшат без привлечения бюджетных средств
Арбат встречает книголюбов
Работать непросто, но мы справимся
Астана присоединилась к общенациональному челленджу Otbasym-2026
Крепкая опора на всю жизнь
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
Дорога больших возможностей

Читайте также

Президент сравнил условия для декретниц в Казахстане и в ми…
Государство никогда не откажется от своих социальных обязат…
Президент поручил по примеру Астаны открыть Центры урбанист…
Токаев: «Таза Қазақстан» – это залог светлого будущего наше…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]