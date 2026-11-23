22 ноября в Женеве состоялось открытие матча за звание чемпиона мира по шахматам между Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат

Фото: kazchess.kz

22 ноября во Дворце Наций, европейской штаб-квартире ООН в Женеве, состоялась официальная церемония открытия матча за звание чемпиона мира 2026 года по шахматам. Впервые с 2004 года Швейцария принимает матч за мировую шахматную корону. Также это первый чемпионский матч, который проходит под руководством Тимура Турлова, избранного президентом FIDE в сентябре этого года. За доской встречаются действующий чемпион мира, представитель Индии Гукеш Доммараджуи претендент из Узбекистана Жавохир Синдаров.

Соорганизатором выступило Постоянное представительство Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С 2011 по 2013 год президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев занимал должности заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального директора Отделения ООН в Женеве. Символично, что пресс-конференция, посвященная матчу, состоялась в Казахстанском зале Дворца Наций, который был открыт в 2013 году при участии Касым-Жомарта Токаева.

«Для меня большая честь приветствовать вас во Дворце Наций по случаю проведения матча за звание чемпиона мира по шахматам 2026 года. Для Казахстана шахматы – это больше, чем просто спорт. Между шахматами и дипломатией существует естественная связь. И шахматы, и дипломатия требуют стратегического мышления, терпения, дальновидности и уважения к правилам. Но самое главное – и то и другое напоминает нам о важности понимания различных точек зрения и уважительного отношения друг к другу. Девиз FIDE – Gens Una Sumus, «Мы – одна семья», – приобретает особое значение здесь, в Организации Объединенных Наций. Шахматы объединяют людей разных стран, культур и поколений, напоминая нам о том, что соперничество и взаимное уважение могут идти рука об руку», – отметил Постоянный представитель РК при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ержан Казыхан.

Ержан Казыхан также поздравил Тимура Турлова с избранием на пост президента Международной шахматной федерации, отметив значение этого события для международного авторитета Казахстана.

В своем выступлении президент FIDE подчеркнул, что проведение чемпионата в Женеве отражает стремление федерации развивать сотрудничество с государствами и международными организациями. А позже на своих страницах в социальных сетях Тимур Турлов отметил ключевую роль Казахстана в этом матче.

«Наша страна фактически стала одним из организаторов главного шахматного события года. Официальная пресс-конференция прошла в Казахстанском зале Дворца Наций в Женеве, который был открыт в 2013 году нашим Президентом Касым-Жомартом Токаевым, возглавлявшим тогда Отделение ООН в Женеве. И во многом благодаря личному участию нашего Президента и его поддержке нам удалось организовать этот матч именно в Женеве, выбрав для его ключевых мероприятий самые знаковые локации города. Огромный вклад в реализацию этого проекта внесли Постоянное представительство Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве и лично Ержан Казыхан. Хочу искренне поблагодарить его и всю дипломатическую команду за помощь», - написал президент FIDE Тимур Турлов в своих социальных сетях.

Глава FIDE на пресс-конференции отметил, что развитие онлайн-шахмат, искусственного интеллекта в обучении и совершенствование трансляций продолжат преобразовывать игру и привлекать к ней все больше внимания.

«Я убежден, что укрепление сотрудничества с правительствами и крупнейшими мировыми технологическими корпорациями должно стать одним из ключевых направлений развития FIDE. Цифровые платформы сыграли ключевую роль в развитии шахмат, поскольку помогают людям получать более равный доступ к возможностям. Надеюсь, цифровизация и дальше будет способствовать выравниванию возможностей для людей из разных стран. Искусственный интеллект способен открыть огромные возможности для шахматной индустрии - не только в подготовке игроков. Он может значительно улучшить шахматные трансляции и сделать их интереснее и понятнее для начинающих и любителей», – заявил Тимур Турлов.

Гукешу Доммараджу и Жавохиру Синдарову по 20 лет. Никогда прежде в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам не встречались соперники такого юного возраста.

«Чувствую, что подхожу к матчу более опытным. Но, знаете, все, что происходило до сих пор, думаю, просто стирается, когда мы садимся за стол для первой партии. Это совершенно другой матч, совершенно другой соперник, другое место. Я не особо думаю о других вещах, просто постараюсь выложиться в этих четырнадцати партиях. Жавохир Синдаров находится в очень стабильной и хорошей форме. И безусловно, он один из лучших игроков, находящийся на пике своей игры. Это будет настоящее испытание», - сказал Гукеш Доммараджу

«Я очень рад бороться за эту корону. Постараюсь получить удовольствие от матча, я знаю, что это будет очень тяжело. Это мой первый опыт, но в любом случае, я счастлив. Другие шахматисты играют всю жизнь, но так и не получают возможности побороться за корону. Поэтому я счастлив, что сегодня у меня есть шанс сразиться», - отметил Жавохир Синдаров.

Матч состоит из 14 партий с классическим контролем времени. Первая игра запланирована на 24 ноября. Партии пройдут в Фонде Мартина Бодмера в Колоньи. Призовой фонд составляет 2,5 миллиона долларов. Титульным партнером чемпионата выступает Salesforce, генеральным партнером – группа компаний Freedom.