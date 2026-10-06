Казахстан становится логистическим хабом Евразии

Транспорт,Авиация

С начала года открыто 20 новых международных авиамаршрутов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан последовательно расширяет географию прямого авиасообщения, укрепляя свои позиции как транспортно-логистического узла между Центральной Азией, Азией, Ближним Востоком и Европой, сообщает Kazpravda.kz

В 2026 году открыто 20 новых международных авиамаршрутов. Среди них направления из Алматы и Астаны в Шанхай, Гуанчжоу, Бангкок, Сиань, Чунцин, Самарканд, Вьентьян, Ларнаку и Стамбул, а также новые маршруты из Актау, Атырау и других городов Казахстана.

30 ноября запланирован запуск прямого сообщения Алматы – Токио. Рейс будет выполняться дважды в неделю.

Работа по расширению международной связанности продолжится и в 2027 году. Во II квартале планируется открыть прямой маршрут Алматы – Сингапур. С января прямое сообщение Алматы – Гонконг начнет выполнять Cathay Pacific в партнерстве с Air Astana. Коммерческие условия сотрудничества уже согласованы, ожидается необходимое разрешение Департамента гражданской авиации Гонконга.

Отдельное направление работы связано с выходом Казахстана на североамериканский рынок. Прорабатывается запуск прямого авиасообщения Алматы – Нью-Йорк во втором полугодии 2027 года. Реализация проекта зависит в том числе от поставки трех самолетов Boeing 787-9 и получения необходимых разрешений американских авиационных органов.

Расширение прямых маршрутов имеет значение далеко за пределами пассажирских перевозок. Новые направления увеличивают мобильность населения, создают дополнительные возможности для деловых связей, туризма, инвестиций и международной торговли.

Для Казахстана развитие авиационной сети становится частью более широкой задачи: укреплять транспортную связанность страны и использовать ее географическое положение как конкурентное преимущество. Чем больше прямых маршрутов связывает казахстанские города с ключевыми центрами Азии, Европы и других регионов, тем выше роль страны в международной системе перевозок и деловых коммуникаций. Именно на это делает ставку Президент Касым-Жомарт Токаев.

#авиация #хаб #Евразия #логистика

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