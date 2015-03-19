Казахстан стартовал с поражения в отборе на Евро-2016 по футзалу

Спорт
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Сборная Казахстана по футзалу стартовала с поражения в отборочном раунде чемпионата Европы-2016, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В первом матче подопечные Какау встречались с командой Румынии. По ходу встречи казахстанские футболисты сумели отыграться со счетом 2:4, однако в итоге уступили, пропустив еще два мяча.

В составе казахстанской сборной голы забивали Михаил Першин (2-я минута), Даурен Нургожин (28-я), Чингиз Есенаманов (33-я) и Николай Пенгрин (36-я).

Следующий матч в рамках отбора на Евро-2016 сборная Казахстана проведет 19 марта против команды Португалии, которая разгромила Грузию – 7:0.

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