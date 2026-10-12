Казахстан ставит права человека и общественное доверие в основу конституционных преобразований – Карлыгаш Джаманкулова

Конституция

Защита прав человека, ответственность государства перед гражданами и укрепление общественного доверия лежат в основе конституционных преобразований Казахстана.

Новая Конституция не только обновила систему государственных институтов, но и закрепила дополнительные гарантии защиты граждан. О значении этих изменений для устойчивого развития страны на седьмой сессии конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказала депутат Курултая Карлыгаш Джаманкулова, сообщает Kazpravda.kz

Выступая перед участниками конференции, депутат подчеркнула, что соблюдение прав человека, подотчетность государственных органов и доверие общества имеют непосредственное значение для обеспечения мира и стабильности. По ее мнению, развитие демократических институтов служит не только задачам внутреннего развития Казахстана, но и укреплению его суверенитета и национальной устойчивости.

«Для Казахстана, Центрально-Азиатской средней державы, демократические институты являются частью нашей инфраструктуры безопасности и источником нашего суверенитета и устойчивости», – заявила Карлыгаш Джаманкулова.

Говоря о политических преобразованиях, депутат выделила обновление системы государственного управления и расширение возможностей участия граждан в принятии решений. Важное место в новой конституционной модели занимает однопалатный Парламент – Курултай, который осуществляет законодательную деятельность, представляет интересы избирателей и наделен полномочиями парламентского контроля за исполнительной властью.

Еще одним институтом общественного представительства стал Қазақстан Халық Кеңесі. Обладая правом законодательной инициативы, он призван обеспечивать связь между общественным обсуждением значимых вопросов и их последующим рассмотрением на законодательном уровне.

Особое внимание Джаманкулова уделила правовым гарантиям, закрепленным в новой Конституции. В числе приоритетов государственного развития обозначены образование, наука и инновации. Наряду с этим Основной закон предусматривает право каждого на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов.

«Это утверждает ясный принцип: публичная власть несет обязательства перед каждым человеком», – акцентировала депутат.

Джаманкулова подчеркнула, что принятие новой Конституции является лишь началом дальнейшей работы. Главным показателем эффективности реформ должно стать практическое исполнение закрепленных норм, прежде всего в вопросах защиты прав граждан и ответственности государственных институтов.

«Конституция, принятая народом, должна работать для народа. Мы, парламентарии, особенно те из нас, кто входил в Комиссию по конституционной реформе, обязаны следить за ее реализацией и воплощать эти обязательства в практику», – подчеркнула она.

Завершая выступление, депутат обратилась к казахскому понятию «ел», объединяющему представления о государстве, народе и нации. По ее словам, в этом понятии отражены общность судьбы и ответственность граждан за будущее своей страны.

В завершение, напомнив слова Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что у казахстанцев нет другой Родины, кроме Казахстана, Карлыгаш Джаманкулова подтвердила приверженность страны международному сотрудничеству и совместным усилиям по обеспечению всеобъемлющей безопасности.

#Казахстан #конституция #Варшава

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