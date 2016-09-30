Казахстан стоит на пороге старения населения – Минздрав

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Казахстан приблизился к порогу старения населения. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил директор департамента социальной помощи МЗСР РК Арман Умербаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Международные эксперты признают общество или государство стареющим, если в численности населения данной страны или общества доля пожилых, то есть старше 65 лет, превышает 7 процентов. И если говорить о Казахстане, то доля лиц старше 65 лет по прошлому году у нас составила в целом 6,8 процентов. То есть Казахстан очень близко приблизился к этому порогу, после которого государство или общество относится к стареющему", – сообщил он.
Между тем в некоторых регионах республики порог, характерный для стареющей нации уже преодолен.
"На севере и востоке страны, в части Центрального Казахстана ситуация схожа со странами Европы. То есть происходит старение населения из-за быстрого увеличения численности пожилых людей по сравнению с молодыми. В южных и западных регионах РК, а также в Астане наблюдается увеличение рождаемости, в результате чего уменьшается показатель старения населения", – продолжил Умербаев.
Отметим, что в этом году на социальную поддержку пожилых граждан и инвалидов направлено 7,4 млрд тенге.
"На текущий год у нас запланировано свыше 7 миллиардов 400 миллионов тенге на оказание дополнительных видов социальной поддержки, которую будут оказывать наши акиматы. В частности, это оказание единовременной материальной помощи по праздничным датам", – резюмировал директор департамента социальной помощи МЗСР РК.
Добавим, Международный день пожилого человека ежегодно отмечается 1 октября. Впервые праздник отметили в конце XX века. Смысл праздника заключается в защите прав и здоровья пенсионеров, их роли в обществе и интересах пожилых людей.