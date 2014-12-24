КАЗАХСТАН - СТРАНА ТРУДА Свежий выпуск

При этом все, что способствует проявлению внутренней силы общества, является фактором, усиливающим эту самостоятельность. Таковым фактором, как и прежде, остается труд, в горниле которого претворяются в жизнь идеи, созидаются материальные и духовные продукты.

Ключевым постулатом программной линии Главы государства «Социальная модернизация: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» является установка на создание эффективной модели социально-трудовых отношений в Казахстане с усилением роли социального партнерства государства, частного сектора и профсоюзов. При этом «важно культивировать в обществе, начиная с самых ранних этапов воспитательного процесса в обще­образовательных школах, положение о том, что государство – не бесконечный донор, а партнер, создающий условия для роста благосостояния граждан».

Как показывает опыт отдельных стран с углеродноориентированной экономикой, формирование в общественном сознании психологии потребительства ни к чему хорошему не приводит. В конечном итоге такие общества начинают сотрясаться изнутри социальными противоречиями, поскольку в них отсутствует главное – мотивация к труду. Поэтому социальная политика нашей страны направлена на создание совокупных предпосылок для того, чтобы каждый гражданин Казахстана находил применение своим природным талантам и физическому потенциалу в какой-либо сфере деятельности, особенно в бизнесе. В этом процессе огромная роль отводится государству как идейному вдохновителю. Именно ему по силам разбудить скрытые резервы экономики и общества и включить их в общие процессы социально-экономического развития.

На недавней встрече с представителями ведущих телеканалов Президент Нурсултан Назарбаев сказал очень важные слова: «Для сохранения суверенитета должны быть сильная экономика, мощная обороноспособность, образованные граждане. Все это создается трудом. Человек работает для того, чтобы обеспечить себя, свою семью, параллельно своим трудом создает страну. Строятся заводы, развивается наука, выпускаются книги. Труд дает возможность достичь своей мечты, положения в обществе, обрести независимость. Поэтому я говорю молодежи, что это самое главное.

Неважно, какую профессию выбрал человек, он должен освоить ее до совершенства, стать мастером и профессио­налом своего дела. И тогда его будут уважать, ценить, и он создаст самого себя».



