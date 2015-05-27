Казахстан строит великое будущее через великие планы Свежий выпуск 1457

Эксперты убеждены, что План Нации позволит достигнуть стратегических целей по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран мира. А национальная идея «Мәңгілік Ел» выступит цементирующей платформой преемственности всех достижений независимости и устремлений казахстанцев в будущее. Спикером «круглого стола» выступил заместитель главы администрации Президента Казахстана, член Национальной комиссии по модернизации Баглан Майлыбаев. Свое мнение высказали такие известные ученые, как старший научный сотрудник Академии национальной обороны Австрии Мартин Малек, председатель Центра изучения России и Центральной Азии Университета им. Дж. Неру (Индия) Моханти Арун, политолог, директор по международным проектам Института национальной стратегии (Российская Федерация) Юрий Солозобов, президент Института высших геополитических исследований и смежных наук (Италия) Тиберио Грациани, а также президент Центра информации и политического анализа (США) Хуман Садри.

Предлагаем вниманию наших читателей мнения участников «круглого стола»





Баглан МАЙЛЫБАЕВ, заместитель руководителя Администрации Президента

«100 конкретных шагов» – это четкая реализация фронтальных задач, раскрывающих колоссальный потенциал развития Казахстана.

Это нестандартный план, который содержит 100 детальных и практических решений, закладывающих основы дальнейшего вектора поэтапной модернизации государства, экономики и общества.

Пять институциональных реформ жизненно необходимы Казахстану, чтобы создавать и воспроизводить конкурент­ные преимущества нашей страны на глобальном уровне.

План Нации – конкретен, последователен и ясен.

Он обозначил магистральный путь в Будущее для миллионов казахстанцев.

За каждой строкой президентского Плана Нации незримо, но отчетливо выступает созидательный исторический месседж – «Наша страна, наша нация, наше будущее».

Каждый пункт Плана Нации понятен как работнику пекарни в Актау, фермеру в Кокшетау, студенту в Шымкенте или бизнесмену из стартап-проекта в Алматы, так и университетскому профессору в Таразе, нефтянику в Атырау или шахтеру в Караганде.

«100 шагов» – это 100 конкретных поручений Лидера Нации, которые охватывают реформирование всех сторон государственного развития и жизни общества.

15 шагов направлены на кардинальное повышение профессионализма государственного аппарата. 19 шагов – это эффективные действия по модернизации судебной системы и работы правоохранительных органов. 50 шагов – это четкие и точные решения, стимулирующие новый высокотехнологичный экономический рост и развитие человеческого капитала, строго ориентированные на улучшение качества жизни казахстанцев. 6 шагов – это полновесные меры, предполагающие укрепление общеказахстанской идентичности, единства общества, развитие системы ценностей «Мәңгілік Ел». 10 шагов обеспечивают совершенствование механизмов работы «Открытого Правительства», прозрачности и подотчетности госорганов, усиления общественного контроля и расширения гражданского участия.

Эти конкретные 100 шагов отражают чаяния народа.

Они в интересах народа и каждого казахстанца.

Каждый из нас, казахстанцев, должен совершить вместе со всей страной эти важные 100 шагов – в своей профессии, на своем рабочем месте, в своей общественной жизни.

План Нации возлагает новый уровень ответственности на государственных служащих. Теперь каждый, кто трудится в государственном аппарате, лично отвечает за свой конкретный сегмент выполнения президентских «100 шагов». И каждый государственный служащий должен быть готов в любое время дать четкий ответ, что лично он сделал и делает на своем конкретном участке работы.

Образец такой высокой ответственности показывает нам Елбасы своим неустанным служением народу и стране, своими трудами и заботами о благе Казахстана и казахстанцев.

Приведу пример, который уже стал привычен, но его глубинный смысл ещё до конца не осмыслен.

Строительство Астаны перекодировало исторический опыт мышления и практики нашего народа.

Оно сломало формировавшиеся веками оковы жизненной инерт­ности целых поколений и открыло масштабный потенциал творчества и созидания суверенного народа Казахстана.

Кто сегодня оспорит, что возведение столицы – поразительный пример инженерного мышления новой нации?

Астана колоссально влияет на развитие человеческого капитала всего Казахстана.

Для национального сознания единой нации важно то, что идёт трансформация ментально-психологической сферы, кристаллизуется и укрепляется вера всего народа в себя и свои силы.

Появление на пространстве Казахстана нового почти миллионного мегаполиса – это изменение, прежде всего, экосферы, ее связей и укладов.

Развитие Астаны – яркий пример стратегической выверенности комплексности идей и действий Лидера Нации.

Развитие столицы – это не только передовые архитектурные решения, но и планомерное изменение вокруг Астаны природного ландшафта, вместе с которым меняется экологическое мышление казахстанцев. Создается «зеленый пояс» Астаны.

А там, где новый лес, там свежий воздух, там прекращается эрозия почвы, смягчаются ветры. Там возможен туризм с многочисленными базами отдыха. Там формируется качественно новая нация с развитым экологичным сознанием.

Выдвинув План Нации, Глава государства утверждает новую парадигму модернизационного процесса в Казахстане.

Первое – это концептуальная проработанность и четкое целеполагание.

На вершину стратегической иерархии вознесены две генеральные цели, определяющие образ будущего страны.

Это вхождение в 30-ку развитых государств мира к 2050 году и реализация Казахстаном стандартов стран Организации экономического сотрудничества и развития.

Глубокая взвешенность и точный расчет «100 шагов» открывают горизонты новых возможностей для страны, для государства, для каждого казахстанца.

Второе – непрерывность и инклюзивность.

Как известно, многие страны развивающегося мира использовали концепции догоняющей модернизации.

В основе Плана Нации и в целом Казахстанского пути заложен инклюзивный характер модернизационного процесса, предполагающий активное участие всех социальных групп.

Кроме того, инклюзивность означает синхронизацию и взаимную обусловленность мер, принимаемых государством и обществом по реализации Стратегии «Казахстан-2050».

«100 шагов» – это органичная составная часть нашей долгосрочной стратегии развития и практическая программа по вхождению Казахстана в ТОП-30 самых развитых стран мира.

И этим обеспечивается преемственность и неразрывность успешного развития Казахстана в ХХI веке, на многие десятилетия вперед.

Третье – опора на лучший международный опыт.

Мы всегда скрупулезно изучали и воспринимали передовые практики наиболее успешных стран в вопросах проведения экономических реформ, государственного строительства и социального развития.

Однако наш опыт не имеет ничего общего с шаблонным копированием. Мы органично применяем эффективные элементы успешной практики развития других стран с учётом наших нацио­нальных условий, ценностей и интересов граждан.

Таков и президентский План Нации «100 шагов», отразивший в себе все лучшее из мировой практики.

Четвертое – интеллектуальность и инновационность.

Все 5 реформ и каждый из 100 шагов предполагают опору на знания и передовые технологии, которые станут фундаментом модернизированного казахстанского общества, его интеллектуальной составляющей.

Предусмотрено развитие инклюзивной высокотехнологичной экономики с новыми профессиональными кадрами.

Глава государства ориентирует казахстанцев на конкуренцию в мировом поле интеллекта, знаний и компетенций. Это ключевой фактор становления и развития всех процветающих обществ XXI века.

Вместе с тем воплощение «100 шагов» принесет как минимум 100 новых навыков для Казахстана, которые станут основой новых проектов и начинаний.

План Нации – это сугубо интеллектуальная программа, которая предполагает конструктивное взаимодействие и сотрудничество государства, гражданского сектора и научно-экспертного сообщества.

Именно в этих целях созданы Национальная комиссия по модернизации и Международный консультативный совет.

Именно поэтому предусмотрено качественное исследовательское и экспертно-аналитическое сопровождение реализации «100 шагов», которое служит источником выработки новых идей и конкретных ответов на вызовы казахстанской модернизации.

Такой подход обеспечит максимальную результативность и долгосрочный эффект Плана Нации.

Пятое – многомерность.

«100 шагов» – это воплощение государственного курса на укрепление Независимости.

План последовательной инклюзивной модернизации, выдвинутый Нурсултаном Назарбаевым, охватывает все сегменты жизни нашего социума – экономику, образование, науку, здравоохранение, культуру, общественные и политические отношения, государственное управление, национальную безопасность и другие.

Ни одна из сторон жизни нашего общества и каждого казахстанца не останется в архаичном или застойном состоянии.

Каждый шаг – это конкретное практическое поручение Главы государства.

Процесс обновления предполагает не только системное устранение имеющихся «пробелов» развития, но и конструирование новой функциональности каждого направления модернизации.

Во-первых, ужесточение требований и одновременное улучшение условий в системе государственной службы нацелено на формирование нового качества профессионального государственного аппарата.

Во-вторых, новые подходы к обеспечению верховенства закона повысят эффективность и прозрачность судебной системы и правоохранительных органов. Возрастет общественное доверие к институту правосудия. Многократно увеличится инвестиционная привлекательность нашей страны.

В-третьих, глубокое реформирование национальной экономики предполагает преимущественное развитие высокотехнологичного перерабатывающего сектора через точечное привлечение стратегических инвесторов и поднятие наукоемких производств.

В-четвертых, дальнейшее продвижение идей «Мәңгілік Ел» и Общества Всеобщего Труда укрепит гражданскую идентичность и будет последовательно раскрывать созидательный потенциал Нации Единого Будущего.

«Мәңгілік Ел» – это совершенная оригинальная модель единства и согласия в обществе, которая обретает статус признанного в глобальном масштабе успешного казахстанского опыта.

В-пятых, поэтапное развитие прозрачности и подотчетности государства, усиление роли общественного контроля, расширение гражданского участия, совершенствование механизмов мониторинга и оценки в целом повысят эффективность государственного управления.

Однако самое главное заключается в том, что все Пять реформ направлены на улучшение качества жизни казахстанцев, достижение Казахстаном высоких социальных стандартов, реализованных в странах-членах ОЭСР.

Президентский План Нации «100 конкретных шагов» выводит нашу страну на новую историческую ступень государственного строительства.

Пять реформ – это 5 векторов силы, которые в сумме своей определят поступательное движение Казахстана только вперед.

В данный момент мир переживает сложный и противоречивый этап.

В глобальной экономике пока не преодолены все последствия предыдущего глобального финансово-экономического кризиса.

Риски более масштабных потрясений ещё нависают над рядом стран и регионов мира.

И практически невозможно предугадать, где, при каких обстоятельствах и когда может возникнуть эпицентр нового экономического цунами.

Усилилась волатильность основных мировых рынков – углеводородов, золота и других металлов, продовольствия, технологий и других.

На этом фоне почти повсеместно возникли стагнационные ожидания.

В этих условиях на первый план выходит вопрос о выработке и реализации национальных стратегий противодействия внешним экономическим трудностям.

Сейчас крупнейшие игроки мировой экономики широко используют свои внутренние резервы.

Во многих странах принимаются меры монетарного и фискального характера.

Исторический опыт также говорит о том, что эффективным стимулом экономического развития в кризисную и посткризисную эпоху могут выступать инвестиции в инфраструктуру.

Такой опыт в истории индустриального мира был.

Например, выход экономики США из «великой депрессии» связан с масштабным инфраструктурным строительством.

В 30-е годы ХХ века американцы построили более 1-го миллиона километров новых дорог, 77 тысяч новых мостов. 70 процентов школ и треть больниц были построены в период с 1933-го по 1939 годы. Это помогло создать более 4-х миллионов рабочих мест.

В 60-х годах Южная Корея потратила четверть национального бюджета на строительство высокоскоростной автодороги Гуенгбу. К 1982 году магистраль обслуживала 66 процентов населения и пропускала 70% всех грузов. Промышленость, созданная вдоль этого пути, дает три четверти ВВП современной Республики Корея.

История всегда подтверждает правильность знаменитой триады Фрэнсиса Бэкона. Он говорил, что три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва, деятельная промышленность и легкость передвижения людей и товаров.

Актуальность третьей составляющей доказывают современные экономисты. По их данным, 1 доллар инвестиций в инфраструктуру генерирует до 2-х долларов в экономике.

Поэтому, с учетом важности развития инфраструктуры, по поручению Президента реализуется всеобъемлющая Государственная программа «Нұрлы жол».

Она призвана обеспечить вхождение Казахстана в число ведущих стран мира, лидирующих по качеству инфраструктуры.

В ходе реализации задач второй пятилетки будет построен передовой инфраструктурный каркас страны.

Казахстан – девятая страна по территории в мире. Строительство инфраструктуры требует больших инвестиций, но имеет значение на века как наследие для будущих поколений.

В следующие 3 года на строительство новых дорог, электросетей, коммуникаций будет направлено 14 миллиардов долларов. Более трети этих средств будут выделены международными финансовыми институтами.

Будет выстроена сеть автодорог по лучевому принципу от столицы к регионам. Это позволит добиться сбалансированного развития всех регионов страны. Будут снижены диспропорции, как в их экономическом развитии, так и в социально-демографическом разрезе. Малый и средний бизнес сможет сократить издержки производства, что поможет ему выйти с локального на региональный уровень.

Реализация «100 шагов» стартовала.

Включившись в эту благородную работу, каждый казахстанец станет одним из творцов обновляющегося государства, повышающей эффективность национальной экономики, благополучия своей собственной семьи и всего народа.

В этом смысл президентской идеи о казахстанцах как о Нации Единого Будущего, с оптимизмом идущей по успешному Казахстанскому пути созидания.





Хуман САДРИ, президент Центра информации и политического анализа (США)

«100 полновес­ных шагов», со­средоточенных на реализации пяти народных реформ – это дистанция конкретного маршрута, который предстоит пройти Казахстану, устойчиво двигаясь по магистрали всестороннего развития.

«100 шагов» закладывают мощную платформу для вхождения в тридцатку самых процветающих и развитых стран.

Весь мир привык видеть Казахстан сильным и уверенным государством, идущим четким курсом под лидерством Нурсултана Назарбаева.

В ближайшие годы «путеводным маяком» казахстанского пути в «темном сгущающемся небе» мировой системы будет именно План Нации.

На текущем историческом этапе для Казахстана эта программа уникальна и имеет высокую стратегическую ценность.

Во-первых, План Нации наи­лучшим образом отражает управленческий стиль, континуум Нурсултана­ Назарбаева, предполагающий непрерывность и неразрывность модернизационного процесса, непреложную преемственность в развитии государства и общества.

Лидер Казахстана четко понимает, что укреплять иммунную систему государства необходимо постоянно.

В этом смысле «100 шагов» – это конкретная путеводная карта по воплощению ключевых приоритетов, заложенных в Стратегии «Казах­стан-2050» и общенациональной идее «Мәңгілік Ел».

При этом именно «Мәңгілік Ел» выступает твердой основой и стержневым катализатором развития. Эта казахстанская модель единства общества может быть образцом для многих государств мира.

Во-вторых, лидерский реалистичный подход к формулировке емких блоков важных внутригосударственных задач и глубокая продуманность содержательной части предопределяют твердый, настойчивый и поступательный характер реализации.

В-третьих, это новое слово в операционном управлении государством.

С точки зрения совершенствования государственного менеджмента это пульсирующее сочетание приземленных постановочных задач и конкретных индикаторных компонентов.

Такая схема планирования практических действий выстраивает своеобразную шкалу, которая позволяет соизмерять диапазоны реализованных мер и результатов.

Вместе с тем в основе стратегии пяти народных реформ лежит точная последовательность. От соблюдения очередности воплощения расставленных казахстанским Лидером приоритетов во многом зависит эффективность всего Плана Нации.

В-четвертых, План Нации – это грандиозная функциональная программа, которая предполагает всеобщий инклюзив.

Инклюзивная модернизация Нурсултана­ Назарбаева – это новшество в мировой реформаторской практике.

Для успешного выполнения реформ мобилизироваться предстоит абсолютно всем: государству, обществу, каждому казахстанцу.

Крайне важно, что максимальная сопричастность обеспечивается за счет мощного созидательного посыла «100 шагов» Лидера, проникшего в самосо­знание ответственного развития нации. Ярким свидетельством этого стали результаты недавно прошедших президентских выборов.

В-пятых, реализация пяти народных реформ позволит продвинуться Казахстану в «табели о рангах» международных рейтингов.

Очевидно, что выполнение каждого шага, так или иначе, предполагает взятие новых высоких экономических и социальных параметров, которые составляют «цивилизационный пас­порт» государства, находящегося в топ-30.

При этом самоцель Плана Нации – это исключительно системное решение актуальных жизненных вопросов казахстанцев. Все пять реформ прежде всего имеют социальный характер.

Однако самое главное, что Нурсултан Назарбаев, выдвинув План Нации, представил четкий образ будущего Казахстана в XXI веке. Дал ясное понимание того, к чему стремится страна в ближайшие годы.

По сути, предполагаемые результаты пяти президентских реформ напрямую коррелируются с основополагающими характеристиками, свойственными странам Организации экономического сотрудничества и развития.

Это наукоемкое индустриальное развитие и productive economy, нация единого будущего, крепкий средний класс, «открытое правительство», примат закона и справедливости.

Я вполне могу себе представить, как уже в 2030 году, лет через 15, в Гарвардском университете на представительной международной конференции по обсуждению успешного опыта модернизации государств в XXI веке будет выступать маститый политолог из Казахстана.

Очевидец старта Плана Нации, наглядно наблюдавший последовательную детальную реализацию казах­станских реформ.

Авторитетный эксперт, которому приходилось выявлять упущения и пробелы, участвовать в корректировке процесса, вырабатывать рекомендации и консультировать Правительство Казахстана.

Резюмируя свое выступление, казах­станский аналитик в 2030 году подводит итоги реализации пяти институциональных реформ:

«Казахстан по многим показателям реализовал стандарты ОЭСР. Это касается не только уровня дохода, но и высокого качества жизни граждан. Воплощение пяти реформ позволило утвердить прочную институциональную основу. Государственный аппарат стал профессиональным фронт-офисом страны, который формируется на жестких принципах меритократии. Судебная система максимально открытая и зарекомендовала себя как справедливый, прозрачный субъект правосудия. Коррупционные явления сведены до минимума. Доля обрабатывающего сектора в экономике составляет 75%. Сегодня Казахстан экспортирует информационные технологии, высокотехнологичную продукцию химической и биологической промышленности, медицинское оборудование, роботизированную сельскохозяйственную технику. Инвесторы массированно переводят свои активы в нашу страну из разных точек планеты. Казахстан – один из мировых лидеров по развитию альтернативных источников энергии. Доля среднего класса превышает 70% всего населения страны. Каждый житель страны имеет равный доступ к инфраструктуре и социальным услугам вне зависимости от религиозных и этнических признаков, громко признавая себя патриотом единой нации. Созданы эффективные институты, поддерживающие широкое участие граждан в реализации государственных программ развития, обеспечивающие системный общественный контроль и подотчетность госорганов. Реализовав План Нации, мы сделали огромный рывок на пути вхождения в тридцатку самых развитых стран мира. Сейчас подготовлен план второго этапа».

А мне, как эксперту, который болеет за успехи Казахстана, будет очень лестно услышать, что политологические прогнозы и оценки суммарной силы казахстанского Плана Нации, данные мною в 2015 году, сбылись. Это будет лучшая оценка моего профессионализма и экспертного чутья.

В Казахстане у меня много друзей. И я счастлив, что такая великая страна строит великое будущее через великие планы.





Моханти АРУН, председатель Центра изучения России и Центральной Азии Университета имени Дж. Неру (Индия)

«100 шагов» – это 100 точных решений, ориентированных на прогресс, динамичное движение вперед.

Нурсултан Назарбаев на деле доказывает, что его смелые реформы и выверенные решения в корне меняют темпы развития и превращают Казахстан в сильное и современное государство. Поэтому неудивительно, что казах­станцы восприняли План Нации с большим энтузиазмом и патриотизмом.

Безусловно, такие реформы необходимы любому государству, стремящемуся к столь высоким целям. И главное, что эти меры вос­требованы казахстанским обществом.

Учитывая блестящую победу Нурсултана Назарбаева на президентских выборах и высокую единогласную поддержку народа, можно с уверенностью утверждать, что каждый казахстанец убежден в чрезвычайной важности Плана Нации лично для себя и своей страны.

Инклюзивные реформы Нурсултана­ Назарбаева­ – это инновация в модернизационной практике.

Сегодня Казахстан обладает крепкими позициями во всех отношениях. Однако «100 шагов» означают только одно – успешное государство намерено усилиться значительнее, стать еще мощнее.

Пять президентских реформ – это пять «дверей», открывающих новые «коридоры возможностей», ведущих Казахстан в тридцадку самых развитых стран мира.

Первая «дверь» – в конкурентоспособную устойчивую экономику.

Определенно, что Казахстан продолжает укреплять принципы свободного рынка, расширяя долю частного сектора.

Если внимательно проанализировать эволюцию экономического реформирования, то можно наблюдать, как постепенно осуществляется разгосударствление многих секторов. Это верный курс к повышению их эффективности. Поскольку конкурентная среда многократно повышает инвестиционную привлекательность.

Понятно, что без привлечения иностранного капитала экспортную инфраструктуру не сформировать. Поэтому углубление сотрудничества с транснациональными компаниями в перерабатывающем секторе трудно переоценить.

Казахстан нащупывает прорывные точки, создавая мощные кластеры и подключая лучших инвесторов.

Все к этому располагает. По благоприятности деловой активности и мягкости бизнес-климата Казахстан является одним из лидеров международных рейтингов. Кроме того, обозначено укрепление системы защиты прав предпринимательской среды.

Такой подход дает конкретные плоды. Сегодня освоено 400 совершенно новых видов продукции, более 250 видов экспортируется в 111 стран мира.

Одним из факторов этого успеха стало именно создание совместных предприятий с международными флагманами в своей отрасли.

Более важно, что задан четкий ориентир на наукоемкое производство. Инновационный формат экономики развивается через спаянность науки и бизнеса, создание технопарков и привлечение новых зарубежных технологий.

Думаю, что серьезный импульс придаст проведение ЭКСПО-2017.

В целом экономику, которую строит Казахстан, можно охарактеризовать такой схемой: «инвестиции – новые технологии – производство полного цикла – высокая добавленная стоимость».

Вторая «дверь» – в пространство нового качества жизни.

Конкурентоспособность государства прежде всего определяется уровнем здоровья, образования и всецелого благополучия граждан. Именно человеческий капитал выступает базисом развития.

В этом смысле очень важно, что все пять народных реформ имеют сугубо социальный характер.

Все направлено на качественное улучшение социальной сферы: систем образования, здравоохранения, жилищно-коммунального сектора и т. д. С интенсивным приближением к мировым стандартам.

Ключевой аспект в том, что открываются возможности каждому простому казахстанцу реализовать свой потенциал.

Третья «дверь» – в ответственное и эффективное государственное управление.

Безусловно, для успешной реализации экономических программ необходим высокопрофессиональный государственный аппарат.

В пяти реформах Нурсултан Назарбаев­ четко обозначил, что государство должно быть единой корпорацией, эффективность и успех которой зависят от деятельности каждого сотрудника. Авангардом этого механизма являются государственные служащие. Они призваны решать текущие ежедневные задачи.

Именно поэтому столь важно повысить требования к их отбору и одновременно созданию полноценных и достойных условий для их работы.

В лучших сингапурских традициях Казахстан нацелен на формирование интеллектуальной «армии» государственных служащих.

Четвертая «дверь» – в открытое и правовое общество более высокого порядка.

Такой путь произрастает на почве устоявшейся системы ценностей. Народ Казахстана пришел к этому через опыт лет независимости. Страна необратимо движется к открытому гражданскому обществу, незыблемому верховенству закона и прозрачному Правительству.

Шаги, обозначенные Президентом Казахстана, говорят о том, что технологичная поэтапность и свое­временность оправдывают себя. В Плане нации четко сформировано видение дальнейших изменений в этом направлении.

Главная суть в том, что инициируется широкий общественный диалог по решению актуальных внутригосударственных задач развития. Расширяется участие граждан. Повышается роль общественного контроля над властью.

Широкая информированность общества о работе госаппарата в разы увеличит эффективность реализации программ развития. Это прямое выстраивание механизмов обратной связи. То есть люди сами могут проводить мониторинг и оценку успешности всех реформ, отслеживая конкретные результаты, имея всю информацию о ситуации.

Однозначно, развитие «открытого правительства», инициированного Нурсултаном Назарбаевым, значительно повысит гравитацию эффективного взаимодействия между властью и обществом.

Казахстан делает важные шаги в формировании сильной правовой среды как неотъемлемого условия устойчивого развития.

Модернизация судебной системы положительно скажется на развитии рыночных институтов и повышении инвестиционной привлекательности страны. Фактически судейский корпус станет максимально прозрачным, улучшится система качественного подбора.

Пятая «дверь» – в укрепление стабильности.

В Модели Назарбаева переплетены и сосуществуют два состояния – «стабильность» и «изменения», которые в полной мере раскрывают понятие «развитие».

Оно обнаруживается в двух глубинных тенденциях. Во-первых, это опора на механизмы преемственности и воспроизводства ценностей единства, мира и согласия. Во-вторых, это постоянное выдвижение инноваций, стремление к позитивным переменам.

Безусловно, такая стратегия благоволит к формированию нации единого будущего. В целом предопределяет успешное воплощение всех выдвинутых пяти институциональных реформ.

Именно с этой позиции можно сказать, что Казахстан уже относится к разряду развитых стран, которые достигли столь высоких результатов благодаря эволюционному реформированию.

Это особенно заметно на фоне ошибочных стратегий модернизации некоторых стран «третьего мира», где скачкообразность внутреннего развития привела к распадам, переворотам и революциям.

Казахстан в отличие от многих государств мира имеет прочный базис.

«Мәңгілік Ел» – это эталон национальной идеи, в которой сугубо отечественные ценности сочетаются с общечеловеческими.

«Мәңгілік Ел» – это уже состоявшаяся реформа, логично завершенная в семи ценностях: гражданское равенство, трудолюбие, честность, культ учености и образования, толерантность, преданность и патриотизм.

Реформаторская парадигма Казахстана строго выверенная. Поставлена грандиозная и конкретная задача – в течение 10–15 лет создать средний класс, который будет составлять 70% населения. Надо понимать, что это как раз-таки будет костяк стабильности страны.

Таким образом, оценивая масштабность поставленных задач и имеющийся крепкий фундамент, можно смело утверждать, что перед Казахстаном распахнутся любые «двери» на его динамичном пути в тридцадку самых развитых стран мира.

Создается отчетливое убеждение, что нет той вершины, которую не покорит народ Казахстана под лидерством Нурсултана Назарбаева.





Мартин МАЛЕК, старший научный сотрудник Академии национальной обороны Австрии

«100 шагов» – это новые километры успешного казахстанского пути.

С принятием Плана Нации перед Казахстаном открылся очередной ответственный цикл развития, процесс преодоления новых вершин.

Проходя один рубеж за другим, это молодое государство становится сильнее, имея конкретные ориентиры развития и ясные полновесные стратегии.

Поставленная цель продвижения Казахстана в тридцатку самых развитых государств мира достойна глубокого уважения.

При этом подобное движение затруднено рядом возникающих «горных перевалов». Сегодня это нестабильность мировой экономики и в целом нарастание неопределенных факторов глобального развития.

Но что вызывает восхищение?

У казахстанского Лидера всегда есть свой рецепт, свое дерзкое стратегическое решение. Он оборачивает трудности и вызовы в мировой системе в свою пользу. Использует их как мощный мотиватор для дальнейшего устойчивого роста, поиска новых проектов, новых идей развития.

Этим можно объяснить рождение Плана Нации в текущих исторических условиях. Примечательно, что круг затрагиваемых вопросов в рамках реализации пяти реформ обширен. Это многостороннее развитие, которое приблизит Казахстан к высочайшим стандартам жизни.

Стратегия модернизации Нурсултана Назарбаева вызывает широкий интерес в мире.

«100 шагов» – это путь всеобъемлющей инклюзивной модернизации. Это новое слово в государственном строительстве.

Для Европейского Союза ваша страна является ключевым партнером в Центрально-Азиатском регионе.

Как политолог из страны – члена ЕС я подробно изучаю концептуальные программы развития Казахстана: Стратегию-2050, «Нұрлы жол», План Нации.

И вот что интересно – казахстанский модернизационный рывок характеризуется исключительной формулой, которую бы я назвал «инклюзивной стабильностью», которая лежит в основе трех базовых парадигм развития.

Первая парадигма – стабильность через экономическое и социальное процветание.

Именно успех постоянных экономических реформ, динамичный рост и социальное благополучие определяют внутреннее согласие и настрой общества.

Крайне важно, что Лидер и Нация настроены на одну волну – волну процветания и стабильного эволюционного развития. Это дорогого стоит.

Более того, есть ясное понимание того, что индустриализация, ускоренное развитие промышленности, инфраструктуры должны носить преимущественно социальный характер. В этом вся суть социально-экономической модели Нурсултана Назарбаева.

Сегодня наблюдается четкая последовательность в этом направлении.

План Нации, нацеленный на диверсификацию экономики, провозглашает формирование сильного среднего класса в качестве одной из пяти масштабных внутренних задач, стоящих пред казахстанским обществом.

Казахстан неуклонно движется к этому на протяжении всех лет Независимости. Цифры и динамика весьма впечатляющие для молодой страны. За эти годы доходы казахстанцев вырос­ли более чем в 16 раз, вдвое сократилось число безработных, уровень бедности снизился в 9 раз.

Ведь люди, которые живут в благосостоянии и социальной защищенности, всегда выступают против деструктивных явлений, которые мы видим не только в новых независимых государствах, но и старых демократиях.

Для них стабильность имеет сакральное и каноническое значение.

Здесь хотелось бы упомянуть опыт Австрии. После Второй мировой войны в нашей стране были приняты меры для развития и расширения среднего класса как опоры демократического строя.

В результате в Австрии относительно мало очень богатых, относительно мало очень бедных граждан и многочисленный средний класс, которому, так сказать, есть что терять в случае политических и социальных катаклизмов. Сегодня Австрия, благодаря социальному партнерству работодателей и работников, является одной из самых стабильных стран Европы и мира.

Вторая парадигма – стабильность через укрепление единства Нации.

После распада СССР полиэтничность и поликонфессиональность Казахстана расценивались экспертным сообществом как риски и источники потенциальных конфликтов.

Однако Нурсултану Назарбаеву феноменально удалось создать уникальную модель, где множество этносов и конфессий стали полноправными субъектами, где царит дух единства и согласия.

Взаимоуважение и толерантное отношение помогли казахстанцам преодолеть глобальные экономические штормы и финансовые ураганы. Сделать Казахстан таким успешным, каким он является сейчас. Единство и стабильность заложили прочную созидательную основу.

Но это «священный цветок», который требует постоянного «ухода, тепла и заботы». Именно поэтому среди пяти реформ формирование Нации Единого Будущего является системообразующим направлением.

С этой точки зрения как политолог отмечу, что на пути укрепления гражданской идентичности идея «Мәңгілік Ел» универсальна. Это мировой прообраз формирования единства в многонациональном обществе.

Третья парадигма – стабильность как фактор доверия внешних партнеров.

Всем известно, что экономический подъем Казахстана сопровождается большим притоком иностранных инвестиций. За годы Независимости это более 200 млрд долларов. Это фантастическое достижение!

При этом инвесторов всегда привлекала и привлекает именно внутриполитическая стабильность.

В Казахстане чувствуют себя комфортно самые известные и крупные представители международного бизнеса. Они понимают, что риски подобного рода для их вложений нулевые.

В этой связи уверен, что выдвинутый Нурсултаном Назарбаевым План Нации «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства» значительно укрепит доверие международных инвесторов и партнеров Казахстана. По сути, им дан сигнал, что потенциал сотрудничества в Казахстане расширяется, а условия улучшаются.

Указ Президента о создании в Астане финансового центра по аналогии с моделью Дубая – это лучшая новость и настоящая сенсация для инвесторов.

Обозначен важный шаг в части укрепления защиты прав инвесторов. Как известно, в рамках модернизации судебной системы планируется введение института инвестиционного правосудия и международного арбитражного центра.

Безусловно, одним из перспективных инвес­тиционных направлений в Казахстане является туристическая отрасль.

Президент Казахстана очень четко понимает важность формирования туристического кластера как мощного драйвера развития экономики. Ведь 30 самых развитых стран мира – это флагманы мирового туризма.

Думаю, что в этом направлении могло бы развиваться и казахстанско-австрийское сотрудничество. Австрия имеет богатый опыт в сфере как летнего, так и зимнего туризма и, безусловно, могла бы поделиться им с Казахстаном, особенно в части подготовки специалистов для отрасли.

Значительный инвестиционный бум можно ожидать и в связи проведением в Астане Меж­дународной специализированной выставки EXPО-2017 – «Энергия будущего», которая послужит дополнительным стимулом для экономического и инфраструктурного развития всего Казахстана.

Это также откроет большие возможности перед казахстанской туристической отраслью. Я лично не скрываю свое желание посетить это мероприятие через два года.

Оценивая перспективы Казахстана, прежде всего следует говорить о той высокой планке модернизации, которую установил Нурсултан Назарбаев как выдающийся стратег-реформатор.

При этом расставленные акценты развития уже позволяют судить о серьезности намерений Казахстана войти в тридцатку развитых стран мира.

Обозначенные пять реформ полностью соответствуют тем параметрам, которые должен обрести Казахстан, чтобы оказаться в элитном ряду самых успешных обществ.

Не сомневаюсь, что победная серия Казах­стана будет вызывать еще немало удивления и высоких оценок.





Тиберио ГРАЦИАНИ, президент Института высших геополитических исследований и смежных наук (Италия)

«100 конкретных шагов» – это 100 обязательных действий, обозначенных Президентом Казахстана, это грандиозная программа эффективных реформ XXI века.

Такие реформы необходимы не только Казахстану, в них нуждаются все страны мира в критическом столетии.

За годы суверенного развития Казахстан добился колоссальных успехов в государственном строительстве. Путь молодой страны представляет собой непрерывный процесс модернизации, в рамках которого уже осуществлены комплексные экономические и политические реформы.

Эти преобразования по своему масштабу сопоставимы с самыми дерзкими и великими реформами в истории.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что в теории модернизации появился новый успешный пример государства и Лидера, осуществившего столь значимые кардинальные реформы.

«100 шагов» как модель инклюзивной модернизации – это ноу-хау Нурсултана Назарбаева в практике модернизационных процессов.

В этом контексте План Нации, предложенный Президентом Казахстана, продолжает стратегическую линию развития страны.

Эти «100 шагов» своевременны как никогда. Казахстан вступает в очередную фазу своего модернизационного развития, которая требует углубления и расширения проводимых реформ.

Вместе с тем, руководствуясь дихотомией «вызов-ответ», можно сказать, что План Нации является своеобразным ответом Казахстана на нарастающие в мире негативные процессы.

Ведь хаотичной и труднопрогнозируемой стала международная политическая повестка. Мировая экономика переживает не лучшие времена. Сейчас уже более явственно видны признаки глубокого системного кризиса глобальной экономической системы.

К слову, казахстанский Лидер еще в 2009 году в своей программной статье «Ключи от кризиса» предложил реальные рецепты по экономическому и финансовому оздоровлению.

Обостряются цивилизационные противоречия, наблюдается кризис традиционных ценностей, идет формирование новой атомизированной структуры общественных отношений.

План Нации в данном ключе выступает детально проработанным механизмом, реализация которого позволит Казах­стану избежать пресловутых «ловушек» модернизации, укрепить стабильность и единство нации, обеспечить дальнейшее процветание.

Рассматривая контекст и содержательный компонент пяти институциональных реформ, важно выделить ряд особенностей, которые дают представление о Плане Нации как стратегическом путеводителе и пошаговом навигаторе решения актуальных задач.

Первое – строгая логичность. Одно вытекает из другого, второе следует за первым и т. д. Казахстанский Лидер исключает различные социально-экономические эксперименты, в ходе которых общество с большей долей вероятности оказалось бы в положении лифта, застрявшего где-то в середине пути. Поэтому в Казахстане во главу угла поставлен принцип эволюционного, поэтапного развития.

Второе – инициированные реформы ложатся на благодатную «почву». В стране сформировалась устойчивая система общественно-политических институтов, динамично развивается экономика, значительно вырос уровень жизни населения. Образно говоря, «земля прогрета», есть необходимый «уровень влажности» для успешного «всхода посаженных семян». К тому же есть кому «ухаживать – вовремя поливать, убирать сорняки».

Третье – реформы идут единым взаимосвязанным комплексом общественных и экономических преобразований. Качественная реализация намеченных экономических программ невозможна без совершенствования модели государственной службы, модернизации судебной системы, функционирования «открытого правительства». Здесь четко прослеживается эволюция парадигмы Назарбаева «сначала – экономика, потом – политика».

Четвертое – в «100 шагах» расшиваются ключевые направления реализации программы «Нұрлы жол». Это подтверждает выбор Астаны переориентировать экономическую политику для диверсификации национального производства и нового периода роста. Развитие экспортного, транзитного, туристического потенциала, обеспечение долгосрочной занятости населения за счет создания новых рабочих мест являются главными факторами в процессе утверждения Казахстана как глобального экономического субъекта.

Центральным элементом Плана Нации является реализация широкого диапазона инфраструктурных проектов в сфере транспорта, логистики, промышленного и энергетического сектора, образования и здравоохранения.

В этом смысле очевидно, что государство обеспечивает новые точки роста национальной экономики и в конечном счете повышение благосостояния граждан.

Здесь я бы хотел акцентировать внимание на том, что Нурсултан Назарбаев целенаправленно и решительно принимает необходимые меры и шаги для увода страны от «ресурсного капкана».

Это свидетельствует о его высокой ответственности перед будущими поколениями, демонстрирует мудрость и масштаб лидерства Н. А. Назарбаева.

Мировая история знает массу примеров, когда государства, обладая значительными ресурсами, не смогли в долж­ной мере воспользоваться ими для обеспечения долгосрочного развития.

Пятое – План Нации в очередной раз демонстрирует важность для Казахстана сохранения баланса в обществе, его созидательного потенциала, укрепления единства. Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального взаимодействия является беспрецедентным примером общественного консенсуса, являющегося источником позитивных изменений в стране.

Общенациональная идея «Мәңгілік Ел» уникальна для всего мира. Это образец построения и укрепления единства в обществе.

Шестое – План Нации стал неотъемлемой частью Стратегии «Казахстан-2050». Он предстает детализированной версией более широкого программного документа, демонстрирует преемственность государственного курса.

Планомерное претворение в жизнь обозначенных Нурсултаном Назарбаевым пяти реформ позволит сделать Казах­стану качественно новый рывок в своем развитии, войти в тридцатку успешных государств мира.

Таким образом, определен новый горизонт задач эпохального масштаба как важнейшая веха в стратегии модернизации Казахстана.

Это состоявшееся успешное государство, которое уверенно смотрит в будущее.

Мы знаем значительные модернизационные проекты XVIII–XX веков.

При этом Модель Назарбаева имеет реальные шансы стать эталоном прогрессивного динамичного развития страны и эффективного государственного менеджмента XXI века.

Она имеет колоссальный созидательный потенциал, обладает необходимой устойчивостью и адаптивными практиками, что крайне важно в условиях стремительно меняющегося мира.





Юрий СОЛОЗОБОВ, директор по международным программам Института национальной стратегии (Россия)

100 конкретных шагов, пять президентских реформ – это фронт работы для всего государственного аппарата, для всего общества, для каждого гражданина. Жизнеспособность такого подхода является неотъемлемым фактором успеха модернизации Казахстана.

Одна из главных особенностей сильного государства заключена в том, что на каждый следующий этап своего развития оно всегда переходит с четкими целями и конкретными программами.

В этом смысле крепнущему и динамично развивающемуся Казахстану очень повезло. Ведь страна движется в фарватере выдающихся идей, глубоко продуманных концепций и программ Нурсултана Назарбаева.

Его ошеломительную и блистательную победу на президентских выборах следует однозначно трактовать как заявление единой казахстанской нации на вхождение в тридцатку самых развитых стран мира.

Один больше 100 миллионов. Это неравенство верно, поскольку интеллектуальное и идейное величие одного человека затмевает миллионы. Масштаб мышления казахстанского Лидера опережает время и ход событий, раздвигает пространства возможностей для развития.

Сегодня благодаря Нурсултану Назарбаеву с Казахстаном все парт­неры ведут диалог как с нацией в 100 миллионов человек.

Лидерство Назарбаева, подобно линзе, позволяет собирать энергию социума ради общего блага. Президент Казахстана максимально эффективно использует силу нации в стратегических программах, таких как План Нации – «100 шагов».

И вот что важно: казахстанцы объединены общими целями развития и четким функциональным образом Будущего. Этот социальный цемент крепок. Такая консолидация долговременна.

Более того, в эпоху дефицита стратегического мышления Нурсултан Назарбаев выдвинул План Нации «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства», в рамках которого будут реализовываться пять народных реформ. Это комплекс мер, который охватывает все важнейшие аспекты развития.

«100 шагов» – это успешный пример инклюзивной модернизации в мировой практике, автором которой является казахстанский Лидер.

Глава Казахстана непрерывно ведет свою страну к новым высотам. Это стремление очевидно и достойно самых высоких оценок.

По сути, с воплощением Плана Нации Казахстан закладывает и утверждает универсальные принципы на долго­срочный период, которые определят характер всего модернизационного процесса страны в XXI веке. Они не только выступают результатами пяти реформ, но и имеют фундаментальное значение в укреплении институциональной основы всей государственной системы.

Первое – открытость, которая вбирает в себя широкое понимание. Открытость Казахстана для всего мира в торговой и инвестиционной политике, во внедрении инноваций.

Наилучшим образом этот принцип раскрывается в стремлении создать современный комплекс транспортной инфраструктуры и транзитных потоков, что интенсифицирует развитие новых производственных мощностей и диверсификацию национальной экономики.

Открытость Казахстана подтверждается его интеграционными усилиями и всесторонним встраиванием в систему международной торговли. Это касается развития Евразийского экономического союза, предстоящего вступления в ВТО, углубления экономического взаимодействия с Евросоюзом и т. д.

Интеграция в мировую экономику – это ключевая ступень на пути к грандиозному успеху. Всем известно, что 30 самых развитых государств мира – это активные субъекты крупнейших международных экономических объединений, которые формируют большую часть мирового ВВП.

Наряду с этим, в контексте Плана Нации данный принцип раскрывается во внедрении «открытого правительства», которое должно стать максимально прозрачным, а государственные услуги предельно доступными для граждан.

Второе – конкурентоспособность, которая предполагает формирование наукоемкой экономики с четким ориентиром на развитие перерабатывающего сектора и увеличение доли экспорта высокотехнологичной продукции.

Вместе с тем важнейшим направлением является стимулирование конкуренции между казахстанскими компаниями. Поскольку только усиление собственных чемпионов международного масштаба позволит Казахстану на равных соперничать с «легионерами».

Более того, следует отметить, что принципом конкурентоспособности пронизаны все пять реформ.

Третье – доверие и сотрудничество. Есть четкое понимание, что будущее модернизации зависит от активного привлечения стратегических инвесторов в казахстанскую экономику. Именно поэтому в реформировании судебной системы значительное внимание уделено вопросам защиты и соблюдения прав бизнес-сообщества. В Плане Нации провозглашена переза­грузка инвестиционного правосудия и создание международного арбитражного центра. Это серьезно укрепит доверие со стороны крупнейших инвесторов.

Четвертое – эффективность. Реализация экономических программ и общая результативность во многом зависит от качества работы государственного аппарата. Именно поэтому первой реформой определено совершенствование системы государственной службы. Это и ужесточение квалификационных требований, и новые мотивирующие стимулы, и улучшение условий труда на госслужбе. Самое главное – это нацеленность на поиск и отбор самых талантливых и способных кадров.

Очень важно, что теперь в «глобальной сборной Назарбаева» главенствует более жесткий дух меритократии.

Попасть туда смогут только лучшие умы, причем любой национальности.

Такой подход делает политическую философию Н. Назарбаева эффективно работающей и оптимальной для использования в любой стране мира.

Пятое – стабильность, которая обеспечивается через укрепление гражданской идентичности и формирование Нации Единого Будущего, где ядром является широкий средний класс.

Это устойчивый фундамент казах­станской государственности. Стержневое направление, от которого во многом зависит успех реализации всего Плана Нации.

Национальная идея «Мәңгілік Ел» в этом смысле выступает цементирующей платформой преемственности всех дос­тижений независимости и устремлений казахстанцев в Будущее.

«Мәңгілік Ел» – это «знак стандарта качества» процветающего общества, живущего в единстве и согласии. Это стандарт, к которому должен стремиться весь мир.

Ни в одной стране мира в XXI веке не выработано формулы общенацио­нальной идеи, благоприятной для всех граждан.

Такая формула есть только в Казахстане.

«Мәңгілік Ел» – это состоявшаяся Нация Единого Будущего.

«Мәңгілік Ел» – это выдающееся мировоззренческое и политологическое открытие Нурсултана Назарбаева.

Общенациональная идея «Мәңгілік Ел» работает как вечный Закон межнационального и межконфессионального притяжения. Она объединяет всех казахстанцев.

Это блистательная корона в интеллектуальном наследии Нурсултана Назарбаева.

Шестое – подотчетность. Все мы знаем, что на пути демократизации нет универсальной схемы. Так и у Казахстана выработан свой особый путь, основанный на конкретных условиях развития и укоренившихся ценностях общества.

Следует отметить важный момент. План Нации конкретизировал векторы совершенствования государственного управления и развития гражданского общества.

Во главе поставлен принцип подот­четности. Это означает необратимое возрастание роли общественного контро­ля. По сути, теперь закрепляется ответственность Правительства и местных органов власти непосредственно перед активным гражданским обществом. В свою очередь это повысит эффективность программ развития, поскольку формируются принципиально новые механизмы мониторинга и оценки.

Седьмое – это инклюзивность, то есть вовлечение широких слоев населения в программы развития. Этот принцип «зашифрован» в самом названии – «План Нации».

Таким образом, воплощение Плана Нации позволит Казахстану завоевать чемпионство среди развивающихся стран, будет означать достижение высоких стандартов развитых государств.

Символизировать готовность вступления Казахстана в Клуб ОЭСР.

Уверен, что эти 100 детально проработанных и продуманных мер не просто повысят показатели Казахстана как государства, стремящегося в ТОП-30, но и будут качественно улучшать жизнь каждого гражданина.

