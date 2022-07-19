Казахстан твердо намерен расширять экономическое сотрудничество со странами Евросоюза – Алихан Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание диалоговой платформы "Казахстан-Евросоюз", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.

В мероприятии приняли участие глава представительства Европейского союза в Казахстане, послы Германии, Франции, Испании, Литвы, Польши, Бельгии, Швеции, Словакии, Эстонии, Хорватии, Нидерландов, Болгарии, Чехии, Латвии, Финляндии, Италии, Австрии, Греции и Румынии в нашей стране, а также руководители центральных госорганов и нацкомпаний.

Открывая заседание, Премьер-министр РК отметил, что Европейский союз является одним из основных политических, торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана на протяжении многих лет.

Так, товарооборот между Казахстаном и странами ЕС за 6 месяцев 2022 года составил $20,1 млрд, что на 51,2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По итогам I квартала валовый приток иностранных инвестиций вырос на 54% и составил $6,8 млрд. При этом уровень привлечения капитала в горнодобывающую промышленность вырос на 35,7%, составив $3,5 млрд.

"Мы видим, что Евросоюз проявляет интерес к казахстанской горнодобывающей промышленности. Действительно, потенциал сотрудничества в этом секторе огромен. В этой связи призываем геологические службы стран Европейского союза к совместному партнерству в сфере цифровизации, развитии геологической науки и создании отраслевой инфраструктуры", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр отметил, что в рамках автоматизации отрасли создается единая платформа Kaznedra путем объединения и интеграции всех существующих информсистем в сфере недропользования. Данная платформа будет способствовать оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам в режиме "единого окна".

Также глава Правительства подчеркнул, что Казахстан, наряду с традиционными видами геологоразведочных работ, интересуют передовые методы геофизических исследований.

"Пользуясь случаем, хотел еще раз подтвердить твердое намерение Казахстана расширять и укреплять наше экономическое сотрудничество со странами Евросоюза", – сказал Алихан Смаилов.

В ходе заседания участники обсудили вопросы добычи полезных ископаемых, применения новых технологий, оцифровки геологических данных, привлечения инвестиций, переработки промышленных отходов и защиты окружающей среды.