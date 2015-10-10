Казахстан – Украина: принят план действий

Президент Казахстана поприветствовал первый официальный визит П. Порошенко в нашу страну, который будет способствовать улучшению экономического сотрудничества, сверке часов по региональным и международным вопросам.Глава Украины отметил наличие многочисленных политических, экономических, культурно-гуманитарных и социальных связей между двумя странами. Украинский лидер также подчеркнул заинтересованность в активизации всестороннего сотрудничества по различным направлениям.Петр Порошенко высоко оценил усилия Нурсултана Назарбаева по содействию в поддержании мира в Украине.Во время встречи в узком составе главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы политического и экономического взаимодействия, в том числе пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере, угольной промышленности, транспортно-логистической области и агропромышленном комплексе. Состоялся обмен мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации Минских договоренностей.Начатый двумя лидерами разговор продолжился на встрече в расширенном составе. Обращаясь к своему украинскому коллеге, Глава государства выразил удовлетворение продуктивностью встречи в узком кругу.– По многим вопросам у нас полное взаимопонимание. В ходе предстоящих заседаний межгосударственной комиссии все ключевые направления будут детально проработаны. Сегодняшний бизнес-форум тоже внесет большую лепту в сотрудничество между нашими деловыми кругами. Несмотря на то, что сейчас товарооборот снизился в силу объективных причин, мы находим возможности для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества, – сказал Нурсултан Назарбаев.Глава государства отметил, что Казахстан и Украину связывают исторически тесные узы дружбы и взаимного уважения. Сегодня в нашей республике проживают более 300 тыс. граждан украин­ского происхождения, которые вносят большой вклад в развитие страны, являясь неотъемлемой частью нашего общества.В свою очередь Президент Украины поблагодарил Нурсултана Назарбаева за приглашение посетить Казахстан во время исторического события – празднования 550-летия Казахского ханства. Ранее, на встрече в узком кругу, П. Порошенко поздравил Главу государства с этим знаковым юбилеем и отметил его важность как символа государственности, глубоких исторических корней нашей страны.П. Порошенко выразил уверенность, что состоявшиеся переговоры будут способствовать активизации торгово-экономического, гуманитарного и политического партнерства.– Я признателен Вам за намерение развивать политический диалог между нашими странами на основе доверия, взаимного уважения. Убежден, что мы должны реализовать потенциал казахстанско-украинских отношений. Большое значение для меня и всего украинского народа имеет приверженность Казахстана фундаментальным принципам международного права, а также та высокая роль, которую играет Ваша страна в международных организациях, – отметил Президент Украины.…Итоги состоявшихся в Астане переговоров глав Казахстана и Украины подвели в ходе брифинга для средств массовой информации.Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, обоюдные визиты лидеров двух стран (рабочий визит Президента Казахстана в Украину состоялся в декабре 2014 года) являются свидетельством стремления к дальнейшему развитию традиционно дружественных отношений. Он сообщил, что в ходе состоявшихся переговоров было рассмотрено текущее состояние двустороннего сотрудничества, произошел обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Была затронута на брифинге и ситуация на юго-востоке Украины.– Обе стороны поддерживают мирное разрешение любых конфликтов, поскольку этому нет альтернативы. В целом мы удовлетворены выполнением Минских договоренностей. Наша страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. Также будут перечислены средства через Международный Красный Крест и чернобыльский фонд "Укрытие", – сказал Глава государства.В связи с этим Президент Казахстана обратил внимание на важность встреч в рамках "нормандской четверки", которые позволили снизить эскалацию на юго-востоке Украины.– Казахстан желает мира на земле Украины, чтобы население этой страны в спокойствии и безопасности продолжало свое развитие, – сказал Нурсултан Назарбаев.Глава государства подчеркнул, что в ходе переговоров были определены приоритетные направления взаимодействия, среди которых топливная энергетика, агропромышленный комплекс и сельское хозяйство. Достигнута договоренность об активизации перехода к созданию совместных производств, что полностью соответствует как политике ускоренной диверсификации экономики нашей страны, так и интересам Украины.Кроме того, стороны договорились о поставках угля, необходимого для украинских электростанций. В настоящее время ведется подготовка ряда инвестиционных проектов.– Уверен, что украинские партнеры приложат все усилия для укрепления деловых связей. В Казахстане сегодня работают 415 совместных предприятий, в Украине – 124. Мы договорились об участии украинской стороны в предстоящей в Астане выставке "ЭКСПО-2017", – сказал Президент Казахстана.Казахстанский Лидер выразил удовлетворенность итогами состоявшегося визита П. Порошенко, который придаст импульс дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами.Мнение о том, что результаты переговоров открывают новый этап двустороннего взаимодействия, высказал и Президент Украины. Он подчеркнул, что Казахстан – один из близких партнеров Украины.– Вы являетесь для нас "окном в Азию", надеюсь, что наша страна будет для вас "окном в Европу", – отметил П. Порошенко.Украинский лидер также подчеркнул, что сегодня отношения двух стран находятся на высоком уровне – существуют доверие, взаимная поддержка между лидерами государств, правительствами и народами. Определенные по итогам переговоров конкретные договоренности, уверен П. Порошенко, создадут возможность для взаимовыгодного сотрудничества по ряду отраслей.Президент Украины подчеркнул, что внимание лидеров двух стран было сосредоточено на усилении практической составляющей казахстанско-украинского взаимодействия путем выхода на высокотехнологические проекты. Он также отметил, что состоявшийся в Астане казахстанско-украинский бизнес-форум с участием представителей деловых кругов двух стран – это хорошая возможность для наращивания потенциала в торгово-экономической сфере.В ходе пресс-конференции также были подняты вопросы развития культурно-гуманитарного взаимодействия. По информации Президента Украины, сейчас наши страны работают над новыми проектами по культурному сотрудничеству на будущий год, и выразил мнение, что взаимодействие в этой сфере будет наполнено конкретным содержанием. Президент Казахстана рассказал о том, что достигнута договоренность об обмене студентами. В целом отмечалось наличие тесных культурно-гуманитарных контактов между двумя странами.– В Астане будет установлен памятник Тарасу Шевченко. Надеемся, в Киеве появится памятник Абаю, что станет дополнительным связующим звеном между двумя странами, – сказал Нурсултан Назарбаев.По итогам переговоров лидеров двух государств было подписано Совместное заявление, а также был принят План действий Казахстан – Украина на 2015–2017 годы....В ходе пребывания Президента Украины в Астане Нурсултан Назарбаев и Петр Порошенко осмотрели достопримечательности казахстанской столицы. Главы государств посетили Центральный концертный зал "Казахстан", Библиотеку Первого Президента и Государственный театр оперы и балета "Астана Опера".