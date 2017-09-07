​Казахстан – Украина: у нас нет недопониманий

– Володымыр Григорьевич, украинская диаспора Казахстана широко отмечала государственные праздники исторической родины, торжества состоялись и в павильоне на ЭКСПО-2017, и это помимо Национального дня Украины, который тоже с особым размахом прошел на выставке…

– ЭКСПО-2017 – событие международного уровня, и мы, безусловно, постарались сделать все возможное, чтобы продемонстрировать здесь не только технические достижения нашей страны, но и поделиться теплом широкой украинской души. Это своеобразный ответ казахстанскому гостеприимству. Ваша страна очень настойчиво приглашала Украину к участию в ЭКСПО-2017. Спасибо за это. Ведь оно стало очень результативным – за три месяца было достигнуто около сотни коммерческих договоренностей как с казах­станскими, так и с зарубежными компаниями. Ну а тот вклад, что лежит в плоскости теплых взаи­моотношений между нашими народами, и вовсе трудно измерить. Это дружба, проверенная десятилетиями, которую мало что может омрачить. В очередной раз данный тезис продемонстрировал и Национальный день Украины на ЭКСПО, и празднества, посвященные Дню Независимости, которые с нами разделили казахстанцы. И нам очень приятно, что наш Национальный день признан организаторами ЭКСПО-2017 одним из лучших. К слову, он даже был отмечен рекордом – мы презентовали цельный рушник длиной 30 метров, символизирующий трудолюбие украинского народа, единство культурных традиций и современности. Хочу отметить, что отношения между нашими странами всегда были построены на естественном стремлении к открытому и равноправному сотрудничеству. У нас никогда не было разногласий ни в историческом разрезе, ни сегодня. Даже наши флаги имеют схожее цветовое решение, да и смысл, зашифрованный в государственных символах, понятен и казахстанцам, и украинцам – чистое голубое небо, поля пшеницы, солнце и полет вольной птицы.

– В продолжение разговора о том, что объединяет Украину и Казахстан, если брать отсчет с 1991 года, наши государства можно считать ровесниками – Казахстан тоже отмечает в нынешнем году 26-летие Независимости. Пусть этот срок будет своеобразным поводом для подведения промежуточных итогов развития страны. С какими результатами Украина подошла к этой дате?

– Провозглашение независимости Украины действительно состоялось в 1991 году. До конца того исторического года было принято новое название страны – Украина, новая национальная государственная символика, закон о государственной границе, началось формирование собственной армии. И в том же году мы начали работу над концепцией новой Конституции Украины. Разрабатывался и принимался Основной закон пять лет, вплоть до 1996 года. Сегодня могу с гордостью сказать, что Конституция Украины считается одной из лучших в Европе.

За годы независимости, а в большей части за последние несколько лет, были проведены коренные реформы в работе всех ветвей власти. Мы стремимся к децентрализации власти, развитию институтов местного самоуправления, что демонстрирует зрелость гражданского общества. Другими словами, местные общины получили больше экономических прав. С 2014 года создано 367 объединенных территориальных общин, а местные бюджеты выросли на 50%.

Стал прозрачен, ясен и понятен каждому процесс государственных закупок, который теперь осуществляется через систему публичных электронных торгов ProZorro. В переводе с украинского это и значит «прозрачно», плюс – здесь есть символический отсыл к герою известного романа, который боролся с нечистыми на руку чиновниками. По состоянию на 1 января 2017 года экономия бюджетных средств благодаря ProZorro составила 10,2% общей суммы закупок.

Кроме того, для борьбы с этим социальным злом созданы Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национальное агентство по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными путем коррупционных и других преступлений. В результате всей этой работы в 2016 году были открыты 280 уголовных дел, более чем 100 миллионов гривен возвращено в государственный бюджет.

С 1 сентября 2016 года доходы государственных служащих практически всех уровней подлежат обязательному декларированию, и любой гражданин может увидеть в электронной базе, чем владеет тот или иной чиновник, начиная от заработной платы и заканчивая недвижимостью и автомобилем.

Принята Стратегия реформирования судебной системы и соответствующих правовых институтов на 2015–2020 годы.

Реформы коснулись и украинской таможни. С 1 августа 2016 года тут введена система упрощенного «единого окна».

В первом чтении принят правительственный законопроект о пенсионной реформе, преду­сматривающий ликвидацию дискриминации граждан по году выхода на заслуженный отдых, установление справедливых и равных для всех условий для получения этих социальных выплат. Если переводить в тенге, то минимальная пенсия в Украине сегодня составляет 18 300.

Все это позволило Украине обеспечить рост ВВП в 2016 году на уровне 2,2%. Страна поднялась в мировых рейтингах. На 32 позиции – по версии Всемирного банка «Doing Business / Ведение бизнеса», на 25 позиций – в рейтинге ООН по развитию электронного правительства ­(E-Government Development Index), на 16 позиций – в «Strength of Investors Protection / Защита инвестиций» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

– Интересен ли Казахстан Украине как торговый партнер?

– Безусловно. Хотя сегодня по ряду не зависящих ни от Казах­стана, ни от Украины причин мы далеко не полностью используем весь потенциал нашего сотрудничества. Исправить это призвана большая работа, которая сегодня проводится правительствами наших стран.

В июне нынешнего года в Астане состоялось 13-е заседание совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, по результатам которого был подписан соответствующий протокол, очертивший перспективные направления работы. Осенью нынешнего года запланировано проведение в Киеве первого заседания совместной рабочей группы по увеличению двустороннего товарооборота между Украиной и РК.

Я уверен, украинские сладос­ти компаний «Рошен», «АВК», «Миллениум» полюбились многим казахстанцам. А без наших сыров, к примеру, «Комо», казахстанцы не представляют свой завтрак. Поэтому правительства двух стран должны сделать все возможное, чтобы расширить ассортимент товаров для потребителей и Украины, и Казахстана.

Важный вопрос в этом ключе – развитие транзитного потенциа­ла, без чего, как известно, вести торговлю невозможно. Поэтому мы ждем представителей Казахстана самого высокого уровня на транспортной конференции, которая этой осенью состоится в Одессе. Думаю, решение многих логистических вопросов позволит значительно увеличить взаимный товарооборот, который сегодня составляет лишь порядка миллиарда долларов.

– Насколько нам известно, в Казахстане уже работают украинские компании в облас­ти альтернативной энергетики. Если вернуться к результатам ЭКСПО-2017, тема «Энергия будущего» расширила диапазон нашего сотрудничества в этой области?

– Вы, видимо, говорите о вет­ропарке компании «Фурлендер ВиндТекнолоджи» в городе Ерейментау, недалеко от Астаны. Это один из наиболее успешных украинских бизнес-проектов в Казахстане. И он, кстати, начал работать еще до того, как ваша страна подала заявку на проведение ЭКСПО-2017. По работе этого проекта можно судить, насколько серьезную техническую и кадровую базу имеет Украина в сфере альтернативной энергетики.

У меня есть информация, что по итогам ЭКСПО Казахстан выбрал четыре представленных в украинском павильоне проекта для внедрения на своей территории. Кроме этого, мы можем говорить как о непосредственных разработках в этой сфере, так и о техническом сопровож­дении со стороны украинских специалистов многих других проектов, которые реализуются в Казахстане. Думаю, мне простят нескромность, если я скажу, что самые сильные IT-компании в РК – это компании с украинскими програмистами.

Украина входит в элитную девятку стран, имеющих замк­нутый технологический цикл создания и производства авиатехники. По вопросам поставки украинских воздушных судов тоже ведутся переговоры с казахстанской стороной.

Также мы входим в пятерку стран, имеющих замкнутый цикл разработки и производства космических ракет. Отечественные предприятия обладают 17 из 22 известных в мире технологий и участвуют в 50 международных проектах. В Казахстане тоже активно развивается космическая отрасль, думаю, наши специалисты найдут множество точек соприкосновения в этой сфере высоких технологий.

– От высоких технологий перейдем к сфере высоких материй. Казахстанцы хорошо знакомы с творчеством великого украинского Кобзаря Тараса Шевченко и бережно хранят память о нем. Знают ли украинцы имена казахских выдающихся деятелей? И насколько важна, по Вашему мнению, роль обращения к культурным ценностям в процессе сближения наших народов в глобальном мире?

– Начну с того, что в Казахстане проживает огромная украинская диаспора. Соглас­но официальной статистике, ее численность превышает 300 тысяч человек. Работают украинские классы, культурные центры, есть украинские церкви. Приятно, что украинцы стали одной из составляющих огромного многонационального граж­данского сообщества казахстанцев. И эти люди, конечно же, проводники всех проектов, направленных на двустороннее сотрудничество как в экономической, так в гуманитарной сфере. И последняя, безусловно, имеет огромное значение в построении диалога между нашими странами.

К сожалению, лишь приехав в Казахстан, я познакомился с творчеством Абая, Ауэзова и других носителей уникального кода казахской культуры. Думаю, что нам вместе необходимо активизировать работу в этом ценностном обмене. И большая роль тут отводится и вкладу дипломатических миссий, и деятельности диаспор, и сфере образования. Заделом можно считать соглашение между профильными министерствами наших стран, согласно которому по 40 человек из Казахстана и Украины смогут ежегодно получать высшее образование в вузах наших стран за государственный счет.

Соглашение о сотрудничестве есть и между академиями государственного управления. Сейчас идут переговоры по сотрудничеству между дипломатическими академиями. Надеюсь, в скором времени украинские молодые дипломаты приедут сюда набраться опыта, а казахстанские – к нам.

С начала текущего года мы активизировали культурный обмен. В рамках празднования Дня Независимости Украины посольство передало более 200 книг из украинской Книжной палаты Национальной библиотеке Республики Казахстан.

– Казахстан – не первая страна в Центральной Азии, где Вам довелось работать. Вы представляли интересы Украины в Афганистане, Сирии. Тем весомее будет Ваша оценка миротворческой деятельности нашей страны, которую она проводит и в рамках непостоянного членства в Совбезе ООН и, конечно же, как принимающая сторона Астанинского процесса…

– Мне приятно, что на международной политической арене есть такие лидеры, как Нурсултан­ Назарбаев. Ваш Президент призывает объединиться вместе в борьбе за мир, а не сражаться друг с другом. Позиции наших государств на мировой диалоговой площадке харатеризуются взаимной поддержкой, в том числе и при голосовании за наших кандидатов на руководящие посты в международных организациях. В частности, в марте 2011 года Украина поддержала кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост генерального директора отделения ООН в Женеве – генерального секретаря конференции ООН по разоружению. И совершенно свежая информация: 20 июля СБ ООН принял резолюцию 2368 (2017) об обновлении санкционного режима в отношении ИГИЛ и «Аль-Каеды», соавторами которой вместе с другими странами выступили Украина и Казахстан. Это, в свою очередь, говорит о том, что Украина и Казахстан имеют схожие взгляды на актуальные проблемы международной повестки.

Особо хочу подчеркнуть, что Украина благодарна Президенту Нурсултану Назарбаеву за его инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта. И мы ждем продолжения этой работы.

Что касается Астанинского процесса, это очень своевременное решение – дать новую площадку для решения конфликта в Сирии. Казахстан в этом плане предложил не просто новое место для переговоров, он предложил другой философский подход – принцип мирного разрешения ситуации. Астанинский процесс – это в первую очередь достижение договоренностей о прекращении огня. В те годы, что я работал в Сирии, все соглашения нарушались еще до того, как представители сторон вставали из-за стола переговоров. Астанинский процесс же смог продемонстрировать результативность, и это самое главное. Думаю, что особую роль в ее достижении сыграл тот факт, что эти переговоры проводились на территории страны, в которой царит мир, где и сами граждане, и представители национальных диаспор, и дипломатических миссий чувствуют себя в безопаснос­ти. Я хочу пожелать успехов Астанинскому процессу, на­деюсь, что достигнутые здесь соглашения ускорят разрешение ситуации в Сирии.