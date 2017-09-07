​Казахстан – Украина: у нас нет недопониманий

– Володымыр Григорьевич, украинская диаспора Казахстана широко отмечала государственные праздники исторической родины, торжества состоялись и в павильоне на ЭКСПО-2017, и это помимо Национального дня Украины, который тоже с особым размахом прошел на выставке…
– ЭКСПО-2017 – событие международного уровня, и мы, безусловно, постарались сделать все возможное, чтобы продемонстрировать здесь не только технические достижения нашей страны, но и поделиться теплом широкой украинской души. Это своеобразный ответ казахстанскому гостеприимству. Ваша страна очень настойчиво приглашала Украину к участию в ЭКСПО-2017. Спасибо за это. Ведь оно стало очень результативным – за три месяца было достигнуто около сотни коммерческих договоренностей как с казахстанскими, так и с зарубежными компаниями. Ну а тот вклад, что лежит в плоскости теплых взаимоотношений между нашими народами, и вовсе трудно измерить. Это дружба, проверенная десятилетиями, которую мало что может омрачить. В очередной раз данный тезис продемонстрировал и Национальный день Украины на ЭКСПО, и празднества, посвященные Дню Независимости, которые с нами разделили казахстанцы. И нам очень приятно, что наш Национальный день признан организаторами ЭКСПО-2017 одним из лучших. К слову, он даже был отмечен рекордом – мы презентовали цельный рушник длиной 30 метров, символизирующий трудолюбие украинского народа, единство культурных традиций и современности. Хочу отметить, что отношения между нашими странами всегда были построены на естественном стремлении к открытому и равноправному сотрудничеству. У нас никогда не было разногласий ни в историческом разрезе, ни сегодня. Даже наши флаги имеют схожее цветовое решение, да и смысл, зашифрованный в государственных символах, понятен и казахстанцам, и украинцам – чистое голубое небо, поля пшеницы, солнце и полет вольной птицы.
– В продолжение разговора о том, что объединяет Украину и Казахстан, если брать отсчет с 1991 года, наши государства можно считать ровесниками – Казахстан тоже отмечает в нынешнем году 26-летие Независимости. Пусть этот срок будет своеобразным поводом для подведения промежуточных итогов развития страны. С какими результатами Украина подошла к этой дате?
– Провозглашение независимости Украины действительно состоялось в 1991 году. До конца того исторического года было принято новое название страны – Украина, новая национальная государственная символика, закон о государственной границе, началось формирование собственной армии. И в том же году мы начали работу над концепцией новой Конституции Украины. Разрабатывался и принимался Основной закон пять лет, вплоть до 1996 года. Сегодня могу с гордостью сказать, что Конституция Украины считается одной из лучших в Европе.
За годы независимости, а в большей части за последние несколько лет, были проведены коренные реформы в работе всех ветвей власти. Мы стремимся к децентрализации власти, развитию институтов местного самоуправления, что демонстрирует зрелость гражданского общества. Другими словами, местные общины получили больше экономических прав. С 2014 года создано 367 объединенных территориальных общин, а местные бюджеты выросли на 50%.
Стал прозрачен, ясен и понятен каждому процесс государственных закупок, который теперь осуществляется через систему публичных электронных торгов ProZorro. В переводе с украинского это и значит «прозрачно», плюс – здесь есть символический отсыл к герою известного романа, который боролся с нечистыми на руку чиновниками. По состоянию на 1 января 2017 года экономия бюджетных средств благодаря ProZorro составила 10,2% общей суммы закупок.
Кроме того, для борьбы с этим социальным злом созданы Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национальное агентство по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными путем коррупционных и других преступлений. В результате всей этой работы в 2016 году были открыты 280 уголовных дел, более чем 100 миллионов гривен возвращено в государственный бюджет.
С 1 сентября 2016 года доходы государственных служащих практически всех уровней подлежат обязательному декларированию, и любой гражданин может увидеть в электронной базе, чем владеет тот или иной чиновник, начиная от заработной платы и заканчивая недвижимостью и автомобилем.
Принята Стратегия реформирования судебной системы и соответствующих правовых институтов на 2015–2020 годы.
Реформы коснулись и украинской таможни. С 1 августа 2016 года тут введена система упрощенного «единого окна».
В первом чтении принят правительственный законопроект о пенсионной реформе, предусматривающий ликвидацию дискриминации граждан по году выхода на заслуженный отдых, установление справедливых и равных для всех условий для получения этих социальных выплат. Если переводить в тенге, то минимальная пенсия в Украине сегодня составляет 18 300.
Все это позволило Украине обеспечить рост ВВП в 2016 году на уровне 2,2%. Страна поднялась в мировых рейтингах. На 32 позиции – по версии Всемирного банка «Doing Business / Ведение бизнеса», на 25 позиций – в рейтинге ООН по развитию электронного правительства (E-Government Development Index), на 16 позиций – в «Strength of Investors Protection / Защита инвестиций» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума.
– Интересен ли Казахстан Украине как торговый партнер?
– Безусловно. Хотя сегодня по ряду не зависящих ни от Казахстана, ни от Украины причин мы далеко не полностью используем весь потенциал нашего сотрудничества. Исправить это призвана большая работа, которая сегодня проводится правительствами наших стран.
В июне нынешнего года в Астане состоялось 13-е заседание совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, по результатам которого был подписан соответствующий протокол, очертивший перспективные направления работы. Осенью нынешнего года запланировано проведение в Киеве первого заседания совместной рабочей группы по увеличению двустороннего товарооборота между Украиной и РК.
Я уверен, украинские сладости компаний «Рошен», «АВК», «Миллениум» полюбились многим казахстанцам. А без наших сыров, к примеру, «Комо», казахстанцы не представляют свой завтрак. Поэтому правительства двух стран должны сделать все возможное, чтобы расширить ассортимент товаров для потребителей и Украины, и Казахстана.
Важный вопрос в этом ключе – развитие транзитного потенциала, без чего, как известно, вести торговлю невозможно. Поэтому мы ждем представителей Казахстана самого высокого уровня на транспортной конференции, которая этой осенью состоится в Одессе. Думаю, решение многих логистических вопросов позволит значительно увеличить взаимный товарооборот, который сегодня составляет лишь порядка миллиарда долларов.
– Насколько нам известно, в Казахстане уже работают украинские компании в области альтернативной энергетики. Если вернуться к результатам ЭКСПО-2017, тема «Энергия будущего» расширила диапазон нашего сотрудничества в этой области?
– Вы, видимо, говорите о ветропарке компании «Фурлендер ВиндТекнолоджи» в городе Ерейментау, недалеко от Астаны. Это один из наиболее успешных украинских бизнес-проектов в Казахстане. И он, кстати, начал работать еще до того, как ваша страна подала заявку на проведение ЭКСПО-2017. По работе этого проекта можно судить, насколько серьезную техническую и кадровую базу имеет Украина в сфере альтернативной энергетики.
У меня есть информация, что по итогам ЭКСПО Казахстан выбрал четыре представленных в украинском павильоне проекта для внедрения на своей территории. Кроме этого, мы можем говорить как о непосредственных разработках в этой сфере, так и о техническом сопровождении со стороны украинских специалистов многих других проектов, которые реализуются в Казахстане. Думаю, мне простят нескромность, если я скажу, что самые сильные IT-компании в РК – это компании с украинскими програмистами.
Украина входит в элитную девятку стран, имеющих замкнутый технологический цикл создания и производства авиатехники. По вопросам поставки украинских воздушных судов тоже ведутся переговоры с казахстанской стороной.
Также мы входим в пятерку стран, имеющих замкнутый цикл разработки и производства космических ракет. Отечественные предприятия обладают 17 из 22 известных в мире технологий и участвуют в 50 международных проектах. В Казахстане тоже активно развивается космическая отрасль, думаю, наши специалисты найдут множество точек соприкосновения в этой сфере высоких технологий.
– От высоких технологий перейдем к сфере высоких материй. Казахстанцы хорошо знакомы с творчеством великого украинского Кобзаря Тараса Шевченко и бережно хранят память о нем. Знают ли украинцы имена казахских выдающихся деятелей? И насколько важна, по Вашему мнению, роль обращения к культурным ценностям в процессе сближения наших народов в глобальном мире?
– Начну с того, что в Казахстане проживает огромная украинская диаспора. Согласно официальной статистике, ее численность превышает 300 тысяч человек. Работают украинские классы, культурные центры, есть украинские церкви. Приятно, что украинцы стали одной из составляющих огромного многонационального гражданского сообщества казахстанцев. И эти люди, конечно же, проводники всех проектов, направленных на двустороннее сотрудничество как в экономической, так в гуманитарной сфере. И последняя, безусловно, имеет огромное значение в построении диалога между нашими странами.
К сожалению, лишь приехав в Казахстан, я познакомился с творчеством Абая, Ауэзова и других носителей уникального кода казахской культуры. Думаю, что нам вместе необходимо активизировать работу в этом ценностном обмене. И большая роль тут отводится и вкладу дипломатических миссий, и деятельности диаспор, и сфере образования. Заделом можно считать соглашение между профильными министерствами наших стран, согласно которому по 40 человек из Казахстана и Украины смогут ежегодно получать высшее образование в вузах наших стран за государственный счет.
Соглашение о сотрудничестве есть и между академиями государственного управления. Сейчас идут переговоры по сотрудничеству между дипломатическими академиями. Надеюсь, в скором времени украинские молодые дипломаты приедут сюда набраться опыта, а казахстанские – к нам.
С начала текущего года мы активизировали культурный обмен. В рамках празднования Дня Независимости Украины посольство передало более 200 книг из украинской Книжной палаты Национальной библиотеке Республики Казахстан.
– Казахстан – не первая страна в Центральной Азии, где Вам довелось работать. Вы представляли интересы Украины в Афганистане, Сирии. Тем весомее будет Ваша оценка миротворческой деятельности нашей страны, которую она проводит и в рамках непостоянного членства в Совбезе ООН и, конечно же, как принимающая сторона Астанинского процесса…
– Мне приятно, что на международной политической арене есть такие лидеры, как Нурсултан Назарбаев. Ваш Президент призывает объединиться вместе в борьбе за мир, а не сражаться друг с другом. Позиции наших государств на мировой диалоговой площадке харатеризуются взаимной поддержкой, в том числе и при голосовании за наших кандидатов на руководящие посты в международных организациях. В частности, в марте 2011 года Украина поддержала кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост генерального директора отделения ООН в Женеве – генерального секретаря конференции ООН по разоружению. И совершенно свежая информация: 20 июля СБ ООН принял резолюцию 2368 (2017) об обновлении санкционного режима в отношении ИГИЛ и «Аль-Каеды», соавторами которой вместе с другими странами выступили Украина и Казахстан. Это, в свою очередь, говорит о том, что Украина и Казахстан имеют схожие взгляды на актуальные проблемы международной повестки.
Особо хочу подчеркнуть, что Украина благодарна Президенту Нурсултану Назарбаеву за его инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта. И мы ждем продолжения этой работы.
Что касается Астанинского процесса, это очень своевременное решение – дать новую площадку для решения конфликта в Сирии. Казахстан в этом плане предложил не просто новое место для переговоров, он предложил другой философский подход – принцип мирного разрешения ситуации. Астанинский процесс – это в первую очередь достижение договоренностей о прекращении огня. В те годы, что я работал в Сирии, все соглашения нарушались еще до того, как представители сторон вставали из-за стола переговоров. Астанинский процесс же смог продемонстрировать результативность, и это самое главное. Думаю, что особую роль в ее достижении сыграл тот факт, что эти переговоры проводились на территории страны, в которой царит мир, где и сами граждане, и представители национальных диаспор, и дипломатических миссий чувствуют себя в безопасности. Я хочу пожелать успехов Астанинскому процессу, надеюсь, что достигнутые здесь соглашения ускорят разрешение ситуации в Сирии.