Казахстан укрепляет международное сотрудничество по линии Интерпола

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

В Астане состоялось совещание руководителей Национальных центральных бюро Интерпола стран Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: МВД

Международная встреча объединила делегации девяти государств — Казахстана, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, а также представителей Генерального секретариата Интерпола.

В центре внимания участников - противодействие транснациональной организованной преступности, вопросы международного розыска, борьба с киберугрозами и финансовыми преступлениями, оперативный обмен информацией, а также эффективное использование инструментов и баз данных Интерпола.

Проведение совещания в Астане подчеркивает активную роль Казахстана в развитии международного и регионального полицейского сотрудничества. 

В рамках встречи казахстанская сторона представила практический опыт использования возможностей Интерпола. Участники также обсудили Региональный план действий по Центральной Азии, направленный на дальнейшее укрепление координации и объединение усилий правоохранительных органов в противодействии современным транснациональным угрозам.

#сотрудничество #МВД #интерпол #ЗИП

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