Казахстан укрепляет связь общества и государства через новые конституционные механизмы – политолог

От принятия законов до распределения местных бюджетов – новая конституционная модель Казахстана предусматривает участие представителей общества в решении государственных вопросов на разных уровнях, сообщает Kazpravda.kz

Особое место в этой системе отведено Курултаю, региональным представительным органам и Қазақстан Халық Кеңесі, получившему право законодательной инициативы. О том, как выстроены эти механизмы и какие возможности они открывают для граждан, на шестой сессии конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказал политолог Бакытжан Бухарбай.

По словам эксперта, участие граждан в управлении страной обеспечивается через систему представительных институтов и механизмы непосредственного волеизъявления. На общенациональном уровне законодательную власть осуществляет Курултай, состоящий из 145 депутатов. В регионах интересы населения представляют маслихаты, в полномочия которых входят утверждение местных бюджетов и программ социально-экономического развития.

«Участие общества в управлении государством не ограничивается только выборами. Это совокупность механизмов, позволяющих гражданам участвовать в процессе принятия государственных решений на различных уровнях», – сказал Бакытжан Бухарбай.

Особое внимание политолог уделил расширению полномочий Курултая. Согласно новой Конституции, депутаты дают согласие на назначение Премьер-Министра, Вице-Президента, судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты.

Важным звеном общественного представительства стал Қазақстан Халық Кеңесі, объединивший 126 представителей этнокультурных объединений, неправительственных организаций и регионов. Его особенность заключается в сочетании общественно-консультативных функций с правом законодательной инициативы и возможностью выступать с предложением о проведении республиканского референдума.

«Особенность Қазақстан Халық Кеңесі заключается в том, что он не только является площадкой для общественного диалога, но и обладает возможностью выступать с законодательной инициативой и вносить предложения о проведении референдума», – пояснил политолог.

Как сообщил Бухарбай, на первом заседании Қазақстан Халық Кеңесі, состоявшемся 24 сентября, были обозначены основные направления предстоящей работы, среди которых – укрепление национального единства, вопросы общественного согласия и взаимодействие с регионами.

Отдельный блок выступления был посвящен совершенствованию избирательной системы. После принятия новой Конституции законодательство о выборах было приведено в соответствие с однопалатной моделью Парламента. В партийных списках предусмотрены квоты для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью. Особое внимание также уделяется обеспечению доступности избирательных участков и созданию необходимых условий для голосования граждан с инвалидностью.

Затронул политолог и вопросы открытости избирательных процедур. По приведенным им данным, за парламентскими выборами в августе наблюдали более 51 тысячи казахстанских и 777 международных наблюдателей.

Бухарбай пояснил, что законодательством предусмотрены открытые заседания избирательных комиссий, демонстрация бюллетеней присутствующим при подсчете голосов, а также размещение протоколов с итогами голосования на избирательных участках в течение двух дней.