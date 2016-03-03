Казахстан улучшил позиции в рейтинге ФИФА

В обновленной табели о рангах ФИФА национальная сборная Казахстана переместилась со 131-й строчки на 125-ю, передает Kazpravda.kz.
В первой десятке не произошло изменений – на первой позиции с 1506 очками по прежнему Бельгия, с отставанием в 53 балла на втором месте Аргентина, на третьей строчке располагается Испания, в то время как действующие чемпионы мира – команда Германии – занимает четвертое место.
Из постсоветских стран самое высокое место занимает Россия (23), Украина находится на 27-й строчке. Ниже Казахстана из стран бывшего СССР в рейтинге находятся три республики – Литва (128), Таджикистан (150) и Молдова (156).