Казахстан унифицирует правила международных автоперевозок и переходит на электронные накладные

Курултай
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

На заседании Курултая приняты два закона, направленных на совершенствование международных автомобильных перевозок и развитие цифрового документооборота в этой сфере, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый закон предусматривает ратификацию Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), принятой 19 мая 1956 года в Женеве.  

Как отмечается в заключении к документу, Конвенция устанавливает единые правила заключения, исполнения и расторжения договоров международной перевозки грузов, а также определяет ответственность перевозчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Участниками Конвенции являются 58 государств, в том числе все страны Содружества Независимых Государств.

Присоединение Казахстана к Конвенции позволит унифицировать условия работы отечественных и иностранных перевозчиков, установить общие подходы к определению ответственности, сроков предъявления требований и направлению уведомлений. Ожидается, что это также повысит уровень взаимодействия с государствами – участниками Конвенции в области экономического сотрудничества.

Второй закон касается ратификации Дополнительного протокола к КДПГ, регулирующего использование электронной накладной. Протокол был принят 20 февраля 2008 года в Женеве и вступил в силу 5 июня 2011 года. На сегодняшний день его ратифицировали 39 государств.

Документ предусматривает возможность оформления накладных с использованием электронных средств регистрации и обработки данных, что создает правовую основу для перехода к цифровому документообороту в сфере международных грузоперевозок.

Ратификация протокола будет способствовать цифровизации международных автомобильных перевозок, развитию транзитного потенциала евразийских транспортных коридоров и повышению конкурентоспособности отечественных автотранспортных предприятий.

Кроме того, внедрение электронных накладных позволит сократить время и трудозатраты на проведение контрольных процедур, уменьшить расходы на печать, обработку и архивирование документов, а также упростить взаимодействие между различными видами транспорта.

#Казахстан #курултай #международные перевозки

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