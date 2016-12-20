Казахстан усилит безопасность своих посольств – МИД РК

Политика
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Талгат Исенов
Фото с сайта Trend.az
Вице-министр иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев заявил, что охрана дипмиссий РК будет усилена, передает Kazpravda.kz. 

"Безусловно, это акт неприемлемый, мы категорически его осуждаем", – выразил свое мнение Ашикбаев об убийстве российского посла в Турции.

"Вопрос безопасности наших дипломатов, наших граждан за рубежом находится на постоянном контроле министерства", – отметил вице-министр.

На вопрос о том, будет ли усилена охрана казахстанских посольств, Ержан Ашикбаев ответил: "Безусловно".

"Будут предприняты превентивные меры, как мы всегда рекомендуем в случае ухудшения ситуации с безопасностью. Мы рекомендуем нашим гражданам избегать скопления людей и проявлять предусмотрительность, осторожность при проведении крупных мероприятий", – добавил вице-министр МИД РК.

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