Казахстан ускоряет переход к "зеленой экономике"

За 2016 год возобновляемые источники энергии в Казахстане выработали на 32% (до 928 млн кВт-ч) больше электроэнергии, однако доля возобновляемых источников энергии к общей выработке остается менее 1%, передает Kazpravda.kz.
Наибольший рост показали ветровые электростанции, увеличив производство в 2 раза, или на 130 млн кВтч.
Установленные мощности ВИЭ увеличились на 18% до 296 МВт.
"На сегодняшний день электроэнергия некоторых стран, таких как Коста-Рика, Уругвай и прочие уже на 95–100% генерируется от ВИЭ. В Казахстане же данный уровень пока не превышает 1%, поднявшись с 0,77% в 2015 году до 0,98% на конец 2016 года. Остальные 99% электроэнергии Казахстан получает от традиционных источников. Из них 79% – топливные электростанции, 12% – гидроэлектростанции и 8% газотрубные", – отмечают аналитики energyprom.kz.
Концепция "зеленой экономики" предусматривает до 2020 года увеличение доли ВИЭ до 3% в общем объеме генерации электроэнергии в стране, к 2030 году до 10%, а к 2050 году включая альтернативные источники энергии до 50%.
Переход к "зеленой экономике" учитывается и в расходах республиканского бюджета. Расходы РБ на ВИЭ и окружающую среду резко увеличиваются. За минувший год из РБ было выделено в общей сумме 299 млн тенге с ростом в 51% к 2015 году.
В том числе на реализацию концепции по переходу к "зеленой экономике" и программы партнерства "Зеленый мост" было выделено 162 млн тенге с ростом в 167% к 2015 году. Основные затраты пришлись на реализацию двух проектов по информированию потенциальных партнеров о программе партнерства "Зеленый мост". А также на реализацию трех демонстрационных плотных проектов по применению солнечной энергетики. В Алматинской области установлены солнечные панели для проживания животноводов в КХ "Тансары, Балхашский район", установлено два ветро- солнечных генератора в Кызылординский области и еще один генератор в Мангистауской области.
На сокращение выбросов парниковых газов было выделено 137 млн тенге, как и годом ранее. По плану в 2016 году предельный объем выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году не должен превышать 83%. Конечный результат составил 313 млн тонн СО2-экв-та, или 80,5% к уровню 1990 года.
Тем временем расходы РБ на топливно-энергетический комплекс ежегодно сокращаются в среднем на 13%. За 2016 год расходы на ТЭК составили 63 млрд тенге со спадом в 21% к 2015 году.
Для реализации концепции "зеленой экономики" в марте 2017 году совместно с Азиатским Банком Развития (АБР) вводится в действие проект по содействию в развитие ВИЭ РК, финансируемого Фондом чистой энергии. По проекту АБР окажет техническую поддержку казахстанской энергетической компании KEGOC усилить свой потенциал в планировании энергосистем для интеграции возобновляемых источников энергии в национальную сеть.
Стоимость проекта составляет $1,4 млн, из которых средства Фонда составляют $1 млн и остальные $400 тыс. предоставляет KEGOC.