Казахстан ускоряет переход к "зеленой экономике"

Экономика
1362
Ботагоз Балтабаева
За 2016 год возобновляемые источники энергии в Казахстане выработали на 32% (до 928 млн кВт-ч) больше электроэнергии, однако доля возобновляемых источников энергии к общей выработке остается менее 1%, передает Kazpravda.kz.

Наибольший рост показали ветровые электростанции, увеличив производство в 2 раза, или на 130 млн кВтч.

Установленные мощности ВИЭ увеличились на 18% до 296 МВт.

"На сегодняшний день электроэнергия некоторых стран, таких как Коста-Рика, Уругвай и прочие уже на 95–100% генерируется от ВИЭ. В Казахстане же данный уровень пока не превышает 1%, поднявшись с 0,77% в 2015 году до 0,98% на конец 2016 года. Остальные 99% электроэнергии Казахстан получает от традиционных источников. Из них 79% – топливные электростанции, 12% – гидроэлектростанции и 8% газотрубные", – отмечают аналитики energyprom.kz.

Концепция "зеленой экономики" предусматривает до 2020 года увеличение доли ВИЭ до 3% в общем объеме генерации электроэнергии в стране, к 2030 году до 10%, а к 2050 году включая альтернативные источники энергии до 50%.


58e1d63dbf82f1491195453.png

Переход к "зеленой экономике" учитывается и в расходах республиканского бюджета. Расходы РБ на ВИЭ и окружающую среду резко увеличиваются. За минувший год из РБ было выделено в общей сумме 299 млн тенге с ростом в 51% к 2015 году.

В том числе на реализацию концепции по переходу к "зеленой экономике" и программы партнерства "Зеленый мост" было выделено 162 млн тенге с ростом в 167% к 2015 году. Основные затраты пришлись на реализацию двух проектов по информированию потенциальных партнеров о программе партнерства "Зеленый мост". А также на реализацию трех демонстрационных плотных проектов по применению солнечной энергетики. В Алматинской области установлены солнечные панели для проживания животноводов в КХ "Тансары, Балхашский район", установлено два ветро- солнечных генератора в Кызылординский области и еще один генератор в Мангистауской области.

На сокращение выбросов парниковых газов было выделено 137 млн тенге, как и годом ранее. По плану в 2016 году предельный объем выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году не должен превышать 83%. Конечный результат составил 313 млн тонн СО2-экв-та, или 80,5% к уровню 1990 года.

Тем временем расходы РБ на топливно-энергетический комплекс ежегодно сокращаются в среднем на 13%. За 2016 год расходы на ТЭК составили 63 млрд тенге со спадом в 21% к 2015 году.

58e1d68ac3a1a1491195530.png

Для реализации концепции "зеленой экономики" в марте 2017 году совместно с Азиатским Банком Развития (АБР) вводится в действие проект по содействию в развитие ВИЭ РК, финансируемого Фондом чистой энергии. По проекту АБР окажет техническую поддержку казахстанской энергетической компании KEGOC усилить свой потенциал в планировании энергосистем для интеграции возобновляемых источников энергии в национальную сеть.

Стоимость проекта составляет $1,4 млн, из которых средства Фонда составляют $1 млн и остальные $400 тыс. предоставляет KEGOC.

Популярное

Все
Приговор организатору финансовой пирамиды вынесен в Шымкенте
Отчима подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы в Акмолинской области
Книга атырауской писательницы Бакытгуль Сармековой будет издана в Лондоне
Научная разработка павлодарского ученого Лязат Толымбековой помогает решать проблемы экологии, а металлургам страны – экономить миллионы
Без работы над ошибками успеха не видать
На 14% подорожало питание в детских садах Костаная
Как казахстанцы отдохнут в марте
Жителям Кызылорды выплатили за прошлый год два миллиона тенге за сообщения о фактах коррупции
В тройку лидеров по коррупции входят сотрудники правоохранительных органов, культуры и образования
Учащихся школы-гимназии для одаренных детей в Атырау вынуждены перевести в другие учебные заведения из-за аварийной ситуации
В 2022 году на 19 экопостах Алматы проверено более двухсот тысяч автомашин, 25% из них имеют превышение допустимых норм вредных выбросов
В текущем году порядка 30 000 детей и подростков Туркестанской области получат возможность заниматься в бесплатных спортивных секциях и творческих кружках
Серик Сапиев высказался о потасовке с молодым борцом на турнире в Алматы
Только за три часа до сборов акмолинские спасатели узнали о том, что отправятся в Турцию для спасения людей и разбора завалов домов, разрушенных мощным землетрясением
Число жертв землетрясений в Турции превысило 44,3 тысячи человек
Прекратить бои и начать переговоры
Разминка перед Наурызом
Ценности, цементирующие общество
Смягчать политику время не пришло
Сохранить наследие прошлого
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Смаилов: Необходимо поддерживать высокую динамику развития строительной отрасли Жетысуской области
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
В Байконыре женщина использовала собственного ребенка для хищения денег
Хроническая зависимость отраслей отечественной обрабатывающей промышленности от внешних поставок по широкому перечню товаров, материалов и компонентов – такова реальность, с которой сталкивается «всяк сюда входящий» бизнес, а экономика – с зацикленностью секторов производства на продукцию первичных переделов
71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении – соцопрос
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
Разграбленные подстанции, недостроенные и брошенные сети водопровода и канализации, непроезжие дороги – такое «развитие» получил один из жилых районов Усть-Каменогорска, ранее считавшийся перспективным
Роман Скляр провел встречу с делегацией Бундестага ФРГ
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Источник достоверности и правдивости
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение

Читайте также

Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане
Токаев подписал закон об устранении торговых барьеров на гр…
Премьер отчитался президенту о социально-экономическом разв…
Вице-премьеры Казахстана и Узбекистана проинспектировали ис…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]