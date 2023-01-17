Казахстан установил тотальное доминирование на хоккейном турнире Универсиады-2023

Студенческая сборная Казахстана по хоккею продолжает восхищать на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

Казахстан провел на хоккейном турнире 4 матча и одержал 4 победы с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 33:3.

Сначала сборная Казахстана уверенно победила команду Южной Кореи (5:1), затем разгромила Венгрию (9:1), после чего «вынесла» с двузначным счетом Великобританию (15:1) и, наконец, одержала победу над Словакией (4:0).

После четырех сыгранных матчей Казахстан занимает 1-ое место в группе В, имея в активе 12 очков.

В заключительном матче группового этапа казахстанские хоккеисты встретятся со сборной США.