Казахстан увеличил квоту в МВФ Свежий выпуск 482 Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Соответствующее решение принято правлением НБ РК. Казахстан ратифицировал поправки к статьям соглашения МВФ, приняв соответствующий закон. Согласно статьям соглашения, каждое государство, увеличивающее свою квоту, должно оплатить 25% от суммы увеличения квоты в МВФ. Оплата суммы, эквивалентной 75% суммы увеличения квоты, может быть осуществлена путем выпуска векселя.

Поясним: SDR (Special Drawing Rights) – специальные права заимствований – это расчетная (виртуальная) валюта МВФ. Ее курс публикуется ежедневно и определяется на основе долларовой стоимости корзины из четырех ведущих валют: доллар США, евро, иена и фунт стерлингов. Не является ни валютой, ни долговым обязательством и обращается только внутри МВФ.

– При увеличении квоты золотовалютные активы НБ РК не будут уменьшены, – пояснил директор департамента международных отношений и связей с общественностью Нацбанка Айдар Казыбаев, – потому что 25-процентная доля является компонентом резервных активов государства-члена, а 75-процентная доля носит условный характер и не классифицируется как актив или обязательство.

В целом увеличение квоты Казахстана в капитале МВФ позволит обеспечить дальнейшую финансовую стабильность страны, так как Казахстан сможет рассчитывать на кредитную линию МВФ в трехкратном размере от объема квоты. Усиление влияния Казахстана в капитале МВФ положительно отразится на показателях улучшения странового рейтинга и усилит позицию республики при голосовании в структурах МВФ, подчеркивается в сообщении регулятора.



