Казахстан увеличил производство молока

В январе-августе 2026 года в Казахстане произведено 441,3 тыс. тонн обработанного молока, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года (440,5 тыс. тонн), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

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Наибольшие объемы производства за этот период отмечены в Северо-Казахстанской области (120,8 тыс. тонн), Акмолинской (96,2 тыс. тонн), Алматинской (64,7 тыс. тонн) и Костанайской (43,0 тыс. тонн) областях.

По итогам 2025 года в стране произведено 671,0 тыс. тонн обработанного молока. Это на 6,2 % больше, чем в 2024 году.

За январь-июль 2026 года экспорт обработанного молока составил 2,9 тыс. тонн, увеличившись на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (2,8 тыс. тонн). Основными направлениями поставок являются Россия (2,24 тыс. тонн), Узбекистан (307,9 тонны) и Таджикистан (194,0 тонны).